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NEWSru.co.il :: Досуг4 января 2022 г., 20:30

Объявлено имя лауреата главной литературной премии Израиля за 2021 год

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Объявлено имя лауреата главной литературной премии Израиля за 2021 год

Управление национальных лотерей "Мифаль а-Паис", которое ежегодно вручает премию Сапира за лучшую книгу, объявило лауреата за 2021 год. Первой премии удостоилась книга Хилы Блюм ("Как любить свою дочь", издательство "Кинерет – Змора-Бейтан").

Первая премия от "Мифаль а-Паис" составляет 150 тысяч шекелей, а книга лауреата переводится на арабский язык и любом другом иностранном языке по выбору победителя.

Премии за литературный дебют удостоилась 59-летня адвокат и юридический консультант мэрии Нетании Ромит Самсон. "Задняя кухня" это ее первая литературная работа. Книга была выпущена издательство "Ам Овед".


В шорт-лист в этом году вошли Шимон Адаф и его книга "Ха-лашон нушла" (изд-во "Пардес"), Янив Ицкович "Никто не покидает Пало-Альто" (изд-во "Кетер"), Борис Зайдман "Промежуточные остановки" (изд-во "Пардес") и Дрор Мишани "Вера" (изд-во "Ахузат-Байт"). Они получат премии в размере 40 тысяч шекелей.

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