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NEWSru.co.il :: Досуг4 марта 2022 г., 08:13

"Зла всегда больше. И поэтому есть чем заняться". Передача "Детский недетский вопрос" в Полунии Славы Полунина. Часть III

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Зла всегда больше. И поэтому есть чем заняться". Передача "Детский недетский вопрос" в Полунии Славы Полунина. Часть III "Зла всегда больше. И поэтому есть чем заняться". Передача "Детский недетский вопрос" в Полунии Славы Полунина. Часть III

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Слава Полунин – знаменитый клоун, режиссер, актер, мим. Передача эта необычная, она была снята в стране Полунии – на "Желтой мельнице" (Moulin Jaune), в получасе езды от Парижа, в "Творческой лаборатории Славы Полунина". Разговор длился два с половиной часа. Ранее мы публиковали первую и вторую его часть. Они выходили на нашем сайте через несколько дней после показа в эфире российского телеканала "Дождь". Третья часть этой передачи не вышла на "Дожде": по распоряжению властей РФ телеканал закрыли.

Третья часть разговора начинается с вопроса: "Если тебя оскорбили, как правильно: простить или дать сдачи?" "Съесть аскорбинку", – отвечает клоун Слава.


Девочка восьми лет спросила: "Чего на земле больше – добра или зла?" Полунин: "Зла всегда больше. И поэтому есть чем заняться".

Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем люди воюют?"
– Дураки потому что.
– Записали всех в Академию дураков?
– Это другие дураки. Вредные... Осталось меньше поводов, но стало больше войн.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" со Славой Полуниным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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