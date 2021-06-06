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NEWSru.co.il :: Досуг6 июня 2021 г., 20:04

"Заповедник 173": Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 173": Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 173-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН.
2. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена.
3. Стихи по последним новостям.

Инфоповоды:
– СМИ продолжают обсуждать инцидент с самолетом Ryanair в Минске и итоги визита Лукашенко к Путину в Сочи.
– 16 июня в Женеве пройдет встреча Байдена и Путина.
– Британский премьер Джонсон тайком обвенчался в Вестминстерском соборе.
– В Петербурге открылся Международный экономический форум.
– Несмотря на нежелание подавляющего большинства населения правительство Японии твердо намерено провести Олимпийские Игры.
– Депутат Поклонская заявила, что не будет баллотироваться в Госдуму и скоро снова наденет китель. "Пусть останется интригой, какой именно", - добавила она.
– Стивен Сигал стал членом "Справедливой России" и представил свой первый законопроект.
– Оппозиционные партии Израиля достигли соглашения о коалиции без партии "Ликуд" и ее лидера Нетаньягу.
– В России прошли праймериз "Единой России".


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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