"Заповедник 173": Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 173-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Цирковой сюжет с участием Лукашенко, самолета и ОМОН.

2. Пародия на любимые советские фильмы на тему предстоящей встречи Путина и Байдена.

3. Стихи по последним новостям.



Инфоповоды:

– СМИ продолжают обсуждать инцидент с самолетом Ryanair в Минске и итоги визита Лукашенко к Путину в Сочи.

– 16 июня в Женеве пройдет встреча Байдена и Путина.

– Британский премьер Джонсон тайком обвенчался в Вестминстерском соборе.

– В Петербурге открылся Международный экономический форум.

– Несмотря на нежелание подавляющего большинства населения правительство Японии твердо намерено провести Олимпийские Игры.

– Депутат Поклонская заявила, что не будет баллотироваться в Госдуму и скоро снова наденет китель. "Пусть останется интригой, какой именно", - добавила она.

– Стивен Сигал стал членом "Справедливой России" и представил свой первый законопроект.

– Оппозиционные партии Израиля достигли соглашения о коалиции без партии "Ликуд" и ее лидера Нетаньягу.

– В России прошли праймериз "Единой России".



Все выпуски "Заповедника" (DW)