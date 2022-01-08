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NEWSru.co.il :: Досуг8 января 2022 г., 07:11

Израиль и Литва подписали договор о сотрудничестве в сфере киноиндустрии

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Израиль и Литва подписали договор о сотрудничестве в сфере киноиндустрии

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис и посол Израиля в Вильнюсе Йоси Леви подписали договор о двустороннем сотрудничестве в сфере киноидустрии.

Договор предусматривает государственное субсидирование совместных кинопроектов и создание благоприятных условий для кинопродюсеров из обеих стран.

Для Литвы это второй подобный договор, первый был подписан в 2015 году с Францией. Израиль подписал за последние два десятилетия значительное количество соглашений о сотрудничестве в сфере киноиндустрии, последним из которых было соглашение с ОАЭ.

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