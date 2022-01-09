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NEWSru.co.il :: Досуг9 января 2022 г., 15:06

Макаревич подарил музею АНУ свою гитару

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Пятого января в АНУ, Музее еврейского народа, прошел концерт Андрея Макаревича "Старые и новые песни".

Концертный зал музея АНУ – место примечательное не только расположением в музее на территории Тель-Авивского университета. В этом месте всегда особенная публика. Зрители, которые ценят не только прекрасный звук, но и смыслы. Смыслов в сольном концерте бессменного лидера знаменитой группы "Машина времени", автора музыкальных проектов "Идиш джаз", "Оркестр креольского танго" и многих других, хватило бы не только на полуторочасовое выступление, но и на долгие размышления после.

Старые и новые песни чередовались со стихами, которые как настоящий текст "от автора" вели аудиторию за собой, удивляя и завораживая.

Большую часть выступления составили именно новые песни, написанные за последнее время под влиянием различных событий как в мире, так и в жизни артиста. Даже близкие друзья Макаревича признались, что значительную часть песен они услышали со сцены АНУ впервые.

Завершился концерт знаменательным для музея моментом. Андрей Макаревич передал для экспозиции свою гитару, расписанную им специально по этому поводу. На гитаре изображен "фирменный" кот, по которому многие знают Макаревича как художника. Приятно, что в Музее еврейского народа, наряду с гитарами Леонарда Коэна и Джина Симмонса можно теперь будет увидеть и гитару Андрея Макаревича.

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