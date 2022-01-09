"Секреты Playboy": бывшая подруга Хефнера рассказывает, что даже пудель в особняке пристрастился к кокаину

Сондра Теодор, бывшая подруга основателя журнала Playboy Хью Хефнера, в документальном фильме "Секреты Playboy" утверждает, что в особняке магната устраивались "кокаиновые" вечеринки. Об этом пишут многие СМИ, в частности британский таблоид Daily Mail.

По словам Сондры, флаконы с белым порошком были расставлены по всему дому. Пристрастился к кокаину и пудель Луи, который вылизывал носы гостей. А потому Хью обычно запирал собаку в одной из комнат, когда собирались гости, рассказывает она.

Ей вторит Лиза Ловинг Барретт, работавшая на Playboy с 1977 по 1989 год, утверждающая, что кокаин в особняке хранили повсюду, даже в туалетах, под держателями для бумаги.

- Основатель Playboy Хью Хефнер. Фотогалерея

Хью Марстон "Хеф" Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго (штат Иллинойс). Был домашним ребенком, учился в школе. В 1944-м пошел в армию, воевал. Потом изучал психологию в Иллинойском университете, работал редактором в рекламном отделе журнала "Эсквайр".

Playboy родился в 1953-м. Рабочим названием журнала было Stag Party (Развлечение только для мужчин), но Хефнер отказался от этого названия, чтобы не вступить в конфликт с существующим на тот момент "мужским журналом" Stag Magazine, и не прогадал.

Хефнер был дважды женат в прошлом веке – на Милли Уильямс и Кимберли Конрад. 31 декабря 2012 года он женился в третий раз – на модели Playboy Кристель Харрис, которая младше его на 60 лет.

Любовниц Хефнера трудно сосчитать, но ходят слухи, что все они, если того желали, через постель "босса" становились потом "девушками месяца" на развороте Playboy. Донна Митчелл, Мэрилин Коул, Лилиан Маллер, Пэтти МакГюр, Тэрри Уэллес, Шаннон Твид, Брэнди Родерик… почти все были не старше 20-ти. Особняком стоят любовницы, с которыми Хефнер прожил по несколько лет: Мэри Уоррен, Барби Бентон, Карен Кристи, Сондра Тэодор, Кэрри Ли (безуспешно потом пытавшаяся отсудить у Хью 35 миллионов долларов).

После развода со второй женой, в 1999-м году, Хью Хефнер решил не ограничивать себя одной любовницей. Тогда в особняке Playboy стали селиться "квартеты" и "трио" любовниц. При этом красотки в "гареме Хефнера" были схожего типа: блондинки с большой грудью. По признанию самого Хью, всю свою жизнь он искал не просто идеальную женщину, но женщин, похожих на девушку, проживавшую неподалеку, когда он был подростком: она являлась к нему по ночам в эротических фантазиях.

Похоронить себя Хью Хефнер завещал на Вествудском кладбище, рядом с первой "живой моделью" Playboy Мерилин Монро. О смерти он предпочитал говорить, как об очередном романтическом приключении.

В последние годы Playboy переживает тяжелые времена. Издательство и знаменитый особняк Хефнера были выставлены на продажу. В итоге, был продан только особняк. Попытка изменения формата журнала на "более солидный" (отказ от публикации в печатной версии полностью обнаженных тел) не принесла положительного результата. И сын Хью – Купер Хефнер – решил вернуть Playboy к традиционному, "голому" формату, а также сосредоточиться на развитии с учетом новых технологий.