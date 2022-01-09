"Заповедник 199": "Ежегодный фестиваль "Синий филин" – мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 199-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшего года.
В новом выпуске:
Всем нам подарки несет Новый Год!
Из дому выйдем…
…а где же народ?
Путин, Байден, Меркель, Лукашенко и остальные в нашей ежегодной церемонии "Синий филин".
Инфоповоды:
– Вывод американских войск из Афганистана.
– Закручивание гаек в России.
– Газовый кризис в Европе.
– Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске. Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.
– Уход Меркель с поста канцлера ФРГ.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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