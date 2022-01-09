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NEWSru.co.il :: Досуг9 января 2022 г., 19:33

"Заповедник 199": "Ежегодный фестиваль "Синий филин" – мультсатира

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"Заповедник 199": "Ежегодный фестиваль "Синий филин" – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 199-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшего года.

В новом выпуске:
Всем нам подарки несет Новый Год!
Из дому выйдем…
…а где же народ?

Путин, Байден, Меркель, Лукашенко и остальные в нашей ежегодной церемонии "Синий филин".

Инфоповоды:
– Вывод американских войск из Афганистана.
– Закручивание гаек в России.
– Газовый кризис в Европе.
– Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске. Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.
– Уход Меркель с поста канцлера ФРГ.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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