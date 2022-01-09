"Заповедник 199": "Ежегодный фестиваль "Синий филин" – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 199-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшего года.

В новом выпуске:

Всем нам подарки несет Новый Год!

Из дому выйдем…

…а где же народ?



Путин, Байден, Меркель, Лукашенко и остальные в нашей ежегодной церемонии "Синий филин".



Инфоповоды:

– Вывод американских войск из Афганистана.

– Закручивание гаек в России.

– Газовый кризис в Европе.

– Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске. Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.

– Уход Меркель с поста канцлера ФРГ.



Все выпуски "Заповедника" (DW)