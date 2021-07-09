Секреты элегантности. Кшиштоф Занусси в программе "Детский недетский вопрос". 3-я серия

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси. "Первая серия" была опубликована нами 21 августа, "вторая серия" – 11 сентября прошлого года.

Одна девочка спросила: "Что такое смешно?" "Всё, что разрушает пропорцию. Всё, что неожиданно", – отвечает Занусси. И добавляет: "Без смеха жить невозможно".

Другая девочка спрашивает: "Где прячется страх?" Отвечая на этот вопрос, режиссер говорит, что никогда не пойдет смотреть кино или спектакль, не станет читать книгу в жанре horror (ужасы). "Это не нужно мне. Я достаточно боюсь без этих игрушек... В настоящем искусстве, если мы боимся, то боимся даже после киносеанса, или спектакля, или после чтения книги", – говорит Кшиштоф Занусси.

Отвечая на вопрос о том, на сколько лет он себя ощущает, 82-летний режиссер, припоминает два теста на то, насколько человек считает себя пожилым: 1. "стоимость свечей на мой день рождения превышает стоимость торта", 2. "если на выходе из музея звонят устройства, сигнализирующие, что кто-то выносит что-то древнее".

А потом, уже при ответе на вопрос о том, что у него украли в жизни, Занусси произносит: "Война украла моё детство". По его словам, уже пятилетним он был "маленьким стариком".

Вспоминая о своем детстве, Кшиштоф рассказывает о том, как над ним смеялись в школе, поскольку он был вынужден донашивать вещи отца, о том, как мама научила его не стыдиться этого, и о том, почему это стало для него первыми уроками элегантности.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Кшиштофом Занусси

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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