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NEWSru.co.il :: Досуг10 апреля 2022 г., 08:27

Чувство вина

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Чувство вина Чувство вина

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Что пьют в Израиле? Конечно, воду и вино. Причем, последнего все больше и больше. Невозможно представить ни одно заведение страны без минимального набора вин. По винной карте определяют уровень ресторана, а для посетителей правильный выбор вина – один из аргументов сесть за столик.

Составление винной карты – дело хитрое, тонкое и субъективное. Поэтому для такой задачи ресторан обычно приглашает специалиста. Человека, который знает и возможности израильского виноделия, и импортируемые вина, представленные в стране.

Для создания авторской и неповторимой винной карты, тель-авивский ресторан Baba Yaga пригласил к сотрудничеству один из самых крупных, и точно самый интересный в стране, винно-гастрономический бутик Deli Vino. Поскольку ассортимент Deli Vino – результат долгой и кропотливой работы его владельцев, основанной на опыте, а также на многолетнем винном импорте, коллаборация превращает обновленную винную карту Baba Yaga в произведение искусства.

В меню представлены вина со всего мира, на разный вкус и настроение. В том числе в нем можно найти и те, дегустации которых начинаются в ресторане с 29 марта. Знаменитые винные вторники "Чувство вина", на которых уже два года проходят дегустации самых разных вин, в основном, локальных израильских виноделен, в новом сезоне 2022 начинают новую жизнь.


Теперь каждый вторник Baba Yaga будет посвящен одной теме, определять которую будет винный эксперт или известный сомелье. Гостей ждут красные, белые и игристые, французские и испанские, израильские и австралийские и многие другие вина, объединенные одной идеей. Так у гостей ресторана появляется возможность пробовать то, что они раньше не покупали и не заказывали, получать винное образование и, разумеется, удовольствие, а также покупать после дегустации на месте понравившееся вино по цене магазина.

Ресторан Baba Yaga ждет вас по адресу Ха-Яркон, 12, Тель-Авив.

Телефон: 03-517-5179.

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