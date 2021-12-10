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NEWSru.co.il :: Досуг10 декабря 2021 г., 06:55

"Меня интересуют повороты". Андрей Хржановский в программе "Детский недетский вопрос"

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"Меня интересуют повороты". Андрей Хржановский в программе "Детский недетский вопрос" "Меня интересуют повороты". Андрей Хржановский в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Андрей Хржановский – режиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист России.

"Что такое хорошее кино?" "Если ты чувствуешь, что оно тебе полезно".

"Что такое пошлость?" "Это двигатель регресса, привычка к стандарту, клише, штампам, готовность довольствоваться малым и элементарным".

"Что такое вера?" "Вера – это прибежище души".


"Меня интересуют повороты", – говорит о "перевернутом" представлении о совести: "Когда человек, будучи мерзавцем, верит в то, что он выполняет какую-то миссию несения правды в мир".

Пятилетняя девочка спросила: "А зачем нужна правда?" "Это просто вопрос Понтия Пилата... Правда – это измерение всего, что существует в нашем сознании... Спасибо девочке за этот вопрос, я пойду и всю оставшуюся жизнь буду стараться на него ответить самому себе... Правда нужна для того, чтобы вокруг нее формировалось добро. Такое мое предположение", – говорит Андрей Хржановский.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Хржановским

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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