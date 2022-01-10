Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2021 года. Полный список

Вечером в воскресенье, 9 января, были объявлены обладатели кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус". Церемония вручения награды из-за репутационных проблем Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) проходила в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм: драма – "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион (Новая Зеландия)

Лучший фильм: комедия или мюзикл – "Вестсайдская история" Стивена Спилберга

Лучший актёр в драматическом фильме – Уилл Смит, за роль в фильме "Король Ричард"

Лучшая актриса в драматическом фильме – Николь Кидман, за роль в фильме "Быть Рикардо"

Лучший актёр в комедии или мюзикле – Эндрю Гарфилд, за роль в фильме "Тик-так, бум!"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Рэйчел Зеглер, за роль в фильме "Вестсайдская история"

Лучший актёр второго плана – Коди Смит-Макфи, за роль в фильме "Власть пса"

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБоз, за роль в фильме "Вестсайдская история"

Лучшая режиссура – Джейн Кэмпион (Новая Зеландия)

Лучший сценарий – Кеннет Брана с исторической драмой "Белфаст"

Лучшая музыка к фильму – композитор Ганс Зиммер (Германия) за музыку к фильму "Дюна"

Лучшая песня – "No Time To Die" певицы Билли Айлиш для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Лучший фильм на иностранном языке – "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший телевизионный сериал (драма) – "Наследники"

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Хитрости"

Лучший мини-сериал или телефильм – "Подземная железная дорога"

Лучший актёр в драматическом телесериале – Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом телесериале – Эмджей Родригес, "Поза"

Лучший актёр в комедийном телесериале, или мюзикле – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Майкл Китон, "Ломка"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – О Ён-су, "Игра в кальмара"

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Сара Снук, "Наследники"