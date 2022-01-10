Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
15 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг10 января 2022 г., 06:08

Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2021 года. Полный список

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Вечером в воскресенье, 9 января, были объявлены обладатели кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус". Церемония вручения награды из-за репутационных проблем Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) проходила в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм: драма – "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион (Новая Зеландия)

Лучший фильм: комедия или мюзикл – "Вестсайдская история" Стивена Спилберга

Лучший актёр в драматическом фильме – Уилл Смит, за роль в фильме "Король Ричард"

Лучшая актриса в драматическом фильме – Николь Кидман, за роль в фильме "Быть Рикардо"

Лучший актёр в комедии или мюзикле – Эндрю Гарфилд, за роль в фильме "Тик-так, бум!"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Рэйчел Зеглер, за роль в фильме "Вестсайдская история"

Лучший актёр второго плана – Коди Смит-Макфи, за роль в фильме "Власть пса"

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБоз, за роль в фильме "Вестсайдская история"


Лучшая режиссура – Джейн Кэмпион (Новая Зеландия)

Лучший сценарий – Кеннет Брана с исторической драмой "Белфаст"

Лучшая музыка к фильму – композитор Ганс Зиммер (Германия) за музыку к фильму "Дюна"

Лучшая песня – "No Time To Die" певицы Билли Айлиш для фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Лучший фильм на иностранном языке – "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший телевизионный сериал (драма) – "Наследники"

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Хитрости"

Лучший мини-сериал или телефильм – "Подземная железная дорога"

Лучший актёр в драматическом телесериале – Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом телесериале – Эмджей Родригес, "Поза"

Лучший актёр в комедийном телесериале, или мюзикле – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"


Лучшая актриса в комедийном телесериале, или мюзикле – Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Майкл Китон, "Ломка"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – О Ён-су, "Игра в кальмара"

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Сара Снук, "Наследники"

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:08 Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2021 года. Полный список
19:33 "Заповедник 199": "Ежегодный фестиваль "Синий филин" – мультсатира
16:11 "Секреты Playboy": бывшая подруга Хефнера рассказывает, что даже пудель в особняке пристрастился к кокаину
15:06 Макаревич подарил музею АНУ свою гитару
07:11 Израиль и Литва подписали договор о сотрудничестве в сфере киноиндустрии
20:30 Объявлено имя лауреата главной литературной премии Израиля за 2021 год
19:25 На фоне скандала: "Какдила" Омера Адама занимает первые места в рейтингах Spotify и Apple Music
12:19 Продолжается скандал с песней Омера Адама "Какдила": актриса Юлия Плоткин призвала бойкотировать певца
19:36 "Заповедник": лучшие песни проекта в 2021 году
07:24 "Нельзя поддаваться таланту". Георгий Васильев в программе "Детский недетский вопрос"
Загрузка...