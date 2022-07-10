"Заповедник 225": Какая-то победа Путина. Фокусы Лукашенко. Дедовщина в бюджете. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 225-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
00:00 Рихтовка "Победы"
03:10 Лукашенко в цирке
05:20 Бюджетная дедовщина
07:32 "Северный поток" перекрыт
08:51 Беспросветлое будущее
12:16 Курды не той системы
Инфоповоды:
– Продолжается война в Украине. Шойгу доложил Путину об "освобождении Луганской области".
– Лукашенко, выступая на собрании по случаю Дня Независимости, сказал, что "три дня назад, может чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар" по территории Беларуси. И заявил, что приказал "взять под прицел центры принятия решений" в европейских столицах.
– Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел России Лавровым заявил, что никакого объединения двух государств быть не может.
– В Госдуму внесен законопроект о фактическом принуждении любых предприятий, независимо от формы собственности, к выполнению госзаказов в интересах армии и спецслужб. При этом права отказаться от их выполнения предприятия иметь не будут.
– Газопровод "Северный поток" будет полностью остановлен с 11 по 21 июля для выполнения "профилактических работ".
– Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, который собирался заключить контракт с командой НХЛ "Филадельфия Флайерс", был задержан "по подозрению в уклонении от службы в армии" и отправлен в Североморск для прохождения военной Службы.
– Спикер Госдумы Володин призвал всех ректоров и деканов, не поддерживающих "спецоперацию" и "всаживающих нож в спину отчизне", уйти добровольно.
– Сразу в нескольких московских театрах сменилось руководство, а Гоголь-центр был фактически закрыт.
– Госдума приняла поправки к закону об иноагентах. Теперь иноагентом может быть объявлен любой человек, находящийся под "иностранным влиянием".
– Финляндия и Швеция получили официальное приглашение в НАТО. Турция, ранее заявлявшая о своей особой позиции по этому вопросу, сняла свои возражения.
Все выпуски "Заповедника" (DW)