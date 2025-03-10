Billboard признал рэп-исполнительницу Доучи женщиной 2025 года

Авторитетный музыкальный журнал Billboard объявил, что награда "Женщина года" в музыкальной индустрии на церемонии, которая пройдёт 29 марта в зале YouTube Theater в Калифорнии, будет вручена рэп-исполнительнице Доучи (настоящее имя – Джейла Джаймия Хикмон).

В 2023 году издание уже отмечало Доучи в категории "Восходящая звезда" – таким образом, она становится третьей артисткой, переходящей из "восходящих звёзд" в "женщины года" по версии "Биллборд", вслед за Леди Гагой и Арианой Гранде.

Месяц назад Доучи получила "Грэмми" в номинации "лучший рэп-альбом" за микстейп под названием "Alligator Bites Never Heal", став третьей женщиной, праздновавшей победу в этой категории, после Лорин Хилл (в 1999 году) и Карди Би (в 2019-м).

"Со своим звучанием на стыке жанров Доучи по-новому определяет, что такое быть первопроходцем в музыкальной индустрии, – сказала в специальном заявлении Ханна Карп, редакционный директор Billboard. – Мы счастливы чествовать её и радоваться её продолжающемуся успеху". Доучи действительно не занимается чистым хип-хопом – в частности, она знаменита своими яркими выступлениями с живым составом, полностью состоящим из женщин афроамериканского происхождения.

В предыдущие годы обладательницами награды "Женщина года" становились такие артистки, как Мадонна, Леди Гага, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Селена Гомез, Билли Айлиш, Карди Би, Оливия Родриго, SZA и Кэрол Джи.