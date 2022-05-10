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NEWSru.co.il :: Досуг10 мая 2022 г., 11:15

В Турине начинается конкурсная программа "Евровидения-2022": без России

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В Турине начинается конкурсная программа "Евровидения-2022": без России. Ронела Хаджати (Албания) во время конкурса "Евровидение-2022". 9 мая 2022 года

Вечером во вторник, 10 мая, в Турине (Италия) состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который проводится в 66-й раз.

В конкурсе будет участвовать 40 стран. Армения вернулась после годичного перерыва, а Черногория – после двухлетнего.

Россия отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.

В первом полуфинале должна была выступать Россия, после исключения России из программы конкурса главным фаворитом считается украинская группа Kalush Orchestra (многие называют их и главным фаворитом конкурса в целом). Хорошие шансы на выход в финал есть у представительницы Армении Розы Линн и молдавской колаборации коллектива Zdob si Zdub с дуэтом братьев Адваховых, пишет DW.


Второй полуфинал (в котором выступит представитель Израиля Михаэль Бен-Давид) состоится вечером 12 мая. Финал пройдет вечером 14 мая.

Места в финале зарезервированы за пятью самыми крупными донорами Европейского вещательного союза (организатора конкурса): Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией. Италия была бы представлена в финале и потому, что участник из этой страны, группа Maneskin, выиграла прошлый конкурс "Евровидение", проходивший в Роттердаме.

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