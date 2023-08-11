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    Досуг

    "Быть взрослым не круто". Анна Монгайт в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стала Анна Монгайт – журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь". Еще один "иностранный агент" по версии минюста РФ в длинном списке "иностранных агентов", участвовавших в этой передаче.

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    "Все нормальные люди как самоироничны, так и самокритичны", – говорит она, отвечая на один из детских вопросов.

    "Быть взрослым не круто. Круто быть юным, беспечным, а не взрослым и серьезным", – полагает Анна.

    "Что такое "простить"?" Ответ Монгайт: "Простить – это не заниматься самоедством и идти дальше".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Анной Монгайт

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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