"Быть взрослым не круто". Анна Монгайт в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Анна Монгайт – журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь". Еще один "иностранный агент" по версии минюста РФ в длинном списке "иностранных агентов", участвовавших в этой передаче.

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"Все нормальные люди как самоироничны, так и самокритичны", – говорит она, отвечая на один из детских вопросов.

"Быть взрослым не круто. Круто быть юным, беспечным, а не взрослым и серьезным", – полагает Анна.

"Что такое "простить"?" Ответ Монгайт: "Простить – это не заниматься самоедством и идти дальше".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Анной Монгайт

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].