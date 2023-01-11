Борис Гребенщиков об альбоме "Песни бардов": "Когда слушаешь эти песни, труднее совершить подлость". Интервью

31 декабря 2022 года Борис Гребенщиков выпустил новый альбом под названием "Песни бардов". В альбом вошли песни Булата Окуджавы, Евгения Клячкина, Александра Галича, Юрия Визбора и других авторов.

В этой беседе Гребенщиков рассказывает корреспонденту NEWSru.co.il Алле Гавриловой о своем отношении к авторской песне, творчеству, архетипам, спорам с дураками и многом другом.

Расскажите про ваш новый альбом.

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Я записывал эти песни просто для себя как минимум лет десять. Когда все время занят работой, хочется сделать что-то просто для собственного удовольствия. Я записывал эти песни, а когда песен накопилось уже много, стал думать, что с ними делать. Я и авангардистов пробовал туда писать, и классический оркестр, но все получалось как-то фальшиво. Пусть мне кажется, что там подразумевается виолончель, пусть я ее там слышу. Но раз я ее слышу, она мне уже не нужна. В итоге я послушал, как звучат просто голос и гитара, и понял, что, наверное, это и есть то, что нужно, когда поешь песни тех, кого мы сегодня называем бардами, хотя все они были, как правило, против этого слова. Окуджава его очень не любил, Высоцкого никому даже в голову не приходило так называть.

Кстати, почему? Ведь не только они были против этого слова. Сейчас его употребляют часто довольно презрительно и сопровождая какой-нибудь перевранной цитатой из Визбора. Особенно любители рока.

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В Советском Союзе и России действительно странно относятся к бардам, хотя в кельтском мире барды были одним из самых уважаемых слоев общества. Они были связаны с мистикой, предсказаниями и всякими другими загадками, и пользовались огромным почтением. Если бы меня назвали бардом, я был бы польщен, хоть и знал бы, что это неправда. Кстати, про "Аквариум" одно время говорили, что это бард-рок, но более нелепого сочетания трудно придумать.

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Мне все эти классификации кажутся глупостями. Есть песня, и все.

Вы сказали, что записывали эти песни много лет. Почему вы решили издать альбом именно сейчас?

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Положа руку на сердце – понятия не имею. Я вообще не думал, что буду выпускать их как альбом, тем более так скоро после выхода "Дома всех святых". Но я вдруг понял, что есть готовый альбом, дописал туда несколько песен, которых просто не было в моих записях, и стал ставить друзьям. И по их реакции я увидел, что это именно то, что сейчас нужно.

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Если все же попытаться это как-то обосновать, то у меня такое ощущение, что в условиях теперешнего, прошу прощения, богохульного сочетания cancel culture эти песни – необходимое противоядие. В них очень хороший язык, который давно пропал. Ведь в том, что сейчас называют культурой в России, понятие языка просто исчезло, а горячо любимые мной авангардисты используют язык совершенно специальный. И я понял, что это нужно сделать прямо сейчас, сию секунду. Сел и дописал все, что нужно.

Дело в том, что именно в климате cancel culture с одной стороны и сознательного убийства русского языка в России с другой, мне кажется очень важным делиться с людьми полноценным, прекрасным, и при этом бытовым русском языком. Ведь фантастический язык Окуджавы при этом был общепринятым языком, на котором говорило огромное количество людей. Когда люди живут в таком языковом окружении, их это воспитывает. И я хочу поделиться с людьми тем, что мне когда-то дали. Грубо говоря я таким образом отдаю долг.

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Ведь что такое культура? Это когда мы еще в детстве впитываем то, как вокруг нас ведут себя и общаются люди. Хорошо воспитанный человек как правило и ведет себя хорошо. И с меньшей охотой будет убивать других людей.

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Это очень согревающая мысль, как и мысль Бродского о том, что для человека, читавшего Диккенса, труднее выстрелить в себе подобного, чем для человека, Диккенса не читавшего. Но вы не принимаете желаемое за действительное? Мы в Советском Союзе, кажется, все на каком-то этапе читали Диккенса. Культура в том или ином виде была всегда.

Какая культура? Культура в Советском Союзе находилась в лагерях, вместе с великими поэтами, писателями и режиссерами – и биография Бродского не исключение. Кстати о лагерях – все деньги с этого альбома, до копейки, пойдут в фонд организации "Русь сидящая".

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А почему вы ищете противоядие против "культуры отмены"?

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Потому что "новую этику" придумали люди, которые не знают старой. Все уже было, и не нужно придумывать для этого новые слова. Все это просто показатель глупости нашего времени. У каждого времени своя глупость. У нашего – такая.

Почему в альбоме так много песен Клячкина? Больше половины.

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По двум причинам. Женя был самым музыкальным из них, музыкальнее на порядок. Когда-то Союз композиторов, чтобы как-то подмять под себя это стихийное движение, собрал бардов и предложил помочь им усовершенствовать их музыку. Женя был единственным, кто в этом проекте остался и сказал, что с удовольствием будет к ним ходить, если его научат писать более сложную музыку. И он действительно писал такую сложную музыку, что мне приходится ее примитизировать, иначе некоторые песни я просто не могу сыграть.

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А еще он часто к нам приходил и пел у нас дома, поэтому я, можно сказать, получал от него все это напрямую. Уже много лет спустя я понял, что именно у него я научился петь.

Когда Клячкин заходил к нам домой, всегда было фантастически интересно. Все эти барды были связаны друг с другом по каким-то сверхчувствительным каналам. Приходит Клячкин и говорит: "Вот Высоцкий позавчера в Нарьян-Маре написал песню". И поет ее. Как? У них же не было телефонов, но каким-то образом они постоянно поддерживали друг с другом связь. И так я слышал от Жени и Галича, и Высоцкого, и Визбора, и Кукина.

В то время ведь можно было слушать либо рок-н-ролл, либо бардов. Ну либо официальное искусство, о котором мы лучше не будем.

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И песни бардов возвращали нас в реальность, из которой нас все время пыталось увести советское искусство. Их песни были единственной правдой.

Тот опыт самостоятельного поиска правды, который был у советских людей, – может ли он помочь людям в России теперь?

Существует на самом деле одна очень простая вещь, и помочь может только она. Человеческое достоинство, достойное поведение. Его никто никогда не отменял, оно не меняется от времени и социального климата. Люди, которые ведут себя правильно, ведут себя правильно всегда. Достоинство не позволяет им вести себя недостойно. В частности, не позволяет им плохо говорить, плохо пользоваться языком. И по тому, как человек говорит, всегда можно было сказать, кто он и откуда. Все можно понять по языку.

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Талантливый человек может быть непорядочным? Гений и злодейство, вот это все.

Ничего не могу сказать, с этим пусть Пушкин разбирается. У меня недостаточно информации по этому вопросу. Могу только сказать, что гений не означает ум. Талантливый человек может быть дураком, и таких много. Поэтому я боюсь ступать на эту болотистую почву, тема сложная. Но я убежден, что человек, который сегодня ведет себя с достоинством, и завтра будет вести себя с достоинством. Поэтому когда в песнях есть достоинство, а в этих песнях есть нормальное человеческое достоинство, я чувствую, что они настраивают человека на определенный стиль поведения. И когда слушаешь эти песни, труднее совершить подлость.

Какой была ваша первая реакция утром 24 февраля?

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Дело в том, что 23 февраля я играл концерт в Петербурге в большом зале. И у меня весь концерт было парадоксальное и необъяснимое ощущение, как будто я играю в Гамбурге, а на дворе 1939 год. Я всем нашим это говорил прямо после концерта, никак не мог понять, что происходит. Когда утром я проснулся и узнал, что все началось, то понял.

Но у нас уже были билеты домой, в Лондон. Я переехал туда в январе 2020 года, еще до ковида. Мне там гораздо проще работать. Люди все свои, все меня понимают. В общем, у нас уже были билеты, а следующий рейс в Лондон отменили, так что мы улетели практически на последнем самолете.

Я была в мае на вашем концерте в Иерусалиме, первом вашем концерте в Израиле с начала войны. Мне тогда казалось, что вы поете меня – то, что я чувствую. И от этого становилось с одной стороны еще больнее, а с другой приходила еще большая ясность. А потом была вторая часть, когда вы дали возможность все это выплясать. И после концерта десятки человек делились со мной такими же ощущениями.

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Мне вчера пришла в голову такая мысль. Представьте: школа, и на переменке большой мальчик бьет маленького. Какая будет реакция у людей? Возможно ли, что большой бьет маленького, а все вокруг стоят и с уважением на это смотрят? Даже в школе это невозможно. Сейчас происходит именно это. Большой мальчик бьет маленького, а весь остальной мир стоит вокруг, смотрит и боится что-то сказать из политических соображений.

Мы своей музыкой просто пытаемся напомнить о том, что существуют общечеловеческие ценности. То, что сейчас происходит, – это нарушение кодекса общечеловеческих ценностей, существующего много тысяч лет. А мы всегда делали одно и то же. Пытались об этих ценностях напоминать.

Трудно поверить, что почти все песни альбома "Дом всех святых" написаны до войны.

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Я работал над ним весь 2021 год. И была еще масса другого материала, который туда не вошел, и которым я буду заниматься сейчас. Так что в следующем альбоме тоже будут новые песни, написанные до войны. Кроме того, есть альбом индийских мантр, который нужно закончить. У меня есть альбом тибетских мантр, на который у меня было благословение тибетских учителей, и я хочу сделать альбом индийских мантр, на который у меня тоже есть благословение. Я его делаю уже лет восемь.

И да, весь "Дом всех святых" написан до войны, кроме одной песни. "Ворожба" – это единственная песня, написанная мной с начала войны. Но зато появилось время заниматься всем остальным. А это придет, когда придет.

Вы в одном из последних "Аэростатов" говорили, что очень любите и пересматриваете "Звездные войны". Почему?

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"Звёздные войны" снимались Лукасом и Спилбергом при помощи консультанта, а консультантом у них был самый известный в мире мифолог Джозеф Кемпбелл. Поэтому там очень четко выверены все архетипы. Грубо говоря, в "Звездных войнах" возвращается то, что давно было уничтожено в остальном искусстве – правильное соотношение между добром и злом. Все, что веками отливалось в сказках, в XX веке исчезло и заменилось фильмами и фэнтези. И хорошо, если это фэнтези – Толкиен.

В чем ценность выверенных архетипов?

Это то самое достоинство, о котором мы уже говорили. Это когда твой компас – сердце. Настоящее искусство настраивает сердце. И это то, что делал Джозеф Кемпбелл через "Звездные войны" или Питер Джексон с помощью Толкиена. Толкиен ведь не просто сказочник, он создал огромную мифологию, и мы видим только верхушку этого айсберга. За веселенькими событиями якобы детской книжечки стоит продуманная философия, корень которой в том же – в соотношении тьмы и света. Нет ничего плохого ни в тьме, ни в свете, но должно быть правильное соотношение.

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Такие фильмы и книги закладывают основу нравственности, поэтому и считаются классикой. Вот в фильмах французского авангарда, например, нет моральных основ.

Зато бывают размышления об их необходимости.

Как говорил замечательный юморист Стивен Ликок, епископ Кентерберийский взывал в своих проповедях о свете, а Джером К. Джером зажег его.

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Почему вы даете такое огромное количество концертов? Вы все время на гастролях.

Это я еще от половины отказываюсь. Осталось в жизни так мало времени, и так много хочется успеть сделать. В частности, успеть спеть для людей.

Поэтому вы даете концерты в совершенно неожиданных местах? В пещере Цидкияху в Иерусалиме, например.

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Да. А 21 января мы играем во Дворце Эстерхази, где всю жизнь творил Йозеф Гайдн. И надеемся сыграть в замке Дракулы и пирамиде Хеопса. Это прикосновение к энергии мифа, та самая возможность усовершенствовать свой баланс. Бывали случаи, когда мы не совпадали с духом местности, и было трудно. Но ведь это самое интересное.

Кажется, что вам интересно все.

Все, только времени не хватает. Я, простите, по ночам перевожу Упанишады, потому что издательство уже топает ногами. Но я не понимаю, как может быть по-другому.

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Как вы относитесь к другому подходу? Например, когда люди халтурят на концертах?

У них просто плохо с головой. Это же их жизнь. Если ты в самый важный момент в жизни халтуришь – значит, ты не живешь.

А каждый концерт – это самый важный момент в жизни?

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Конечно. Один из самых.

Можно объяснять искусство?

Нет. Искусство тем и важно, что ничего не может иметь в виду. Что-то иметь в виду – это интеллектуальная деятельность. А искусство – общая. Оно объединяет интеллект, сердце и душу. В Упанишадах, которыми я сейчас занимаюсь, как раз все время подчеркивается, что интеллект ничего не дает, потому что истина за его пределами. Брюсов говорил, что искусство позволяет нам увидеть жизнь не интеллектуально, а иначе. Искусство минует интеллект.

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А как же ценность образования?

Она довольна мала.

Но вы можете себе представить того же Бродского без багажа английских поэтов?

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Это украшает его поэзию, но не меняет ее. Тем более, что любой человек, который занимается творчеством искренне, все равно будет стремиться к знаниям. Я могу на своем примере сказать. Мне во втором или третьем классе уже было неинтересно ничего читать в школьной библиотеке, и я начал искать то, чего там нет.

А что вам было интересно?

Моей первой книгой была "Двадцать тысяч лье под водой", я на ней учился читать. Так вот, на каком-то этапе я перерыл всю школьную библиотеку и просто не мог больше ничего найти. Майн Рида, Фенимора Купера и все остальное я уже перечитал, а всякие "Тайна двух океанов" и остальные фальшивки я читать не мог. Все эти советские книжки были придуманными, а я искал то, от чего будет радоваться сердце.

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И когда я был классе в шестом, моя мать нашла в Ленинграде библиотеку, где были старые англоязычные книги, "Пингвиновские" издания, не прошедшие через сито советской перепечатки. И вот она принесла мне Tarzan and the Golden Lion и я, естественно, накинулся на нее как лев, и вскоре перерыл всю эту библиотеку.

Вы говорили, что в творчестве образование вторично. А что такое графомания? Кто такой графоман?

Это человек, которому не хватает любви. Поэтому он хочет хотя бы внимания, хочет занять собой все пространство. В самолете бывают люди, которые берут соседа за пуговицу и говорят с ним в течение четырех часов без паузы, потому что боятся потерять внимание. "Если ты меня не любишь, ты меня хотя бы слушай". Это и есть графоманы.

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Почему вы на всех концертах поете "Стаканы"?

Вся поэзия Омара Хайяма о том, что нужно бегать за девками и пить вино. И пока не вдумаешься, так все и считают. А когда вдумаешься, понимаешь, что есть легкое несоответствие между тем, кем Хайям был на самом деле, и тем, что он писал. И вот тогда понимаешь, что под винопитием имеется в виду процесс наслаждения жизнью. А когда Хайям говорит о любви к девушке – что речь идет о Всевышнем: о том неназываемом, что является основой существования. Поскольку про это писать нельзя, иначе будешь выглядеть полным идиотом, то поешь и пишешь о том, как пить вино и целоваться с любимой.

Так вот, о чем "Стаканы".

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Именно. Честно говоря, я никогда об этом не думал и пел эту песню просто чтобы людям было приятно, но на днях пришлось защищать ее от какого-то дурака, и я подумал, что Омар Хайям будет в самый раз.

Вы отвечаете дуракам?

Да. Это помогает людям, которые не определились, увидеть другую сторону, услышать другую точку зрения. Помогает третьему лицу, которое смотрит со стороны, а именно из таких наблюдателей и состоит большинство.