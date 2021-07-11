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NEWSru.co.il :: Досуг11 июля 2021 г., 20:09

"Заповедник 178": В Беларуси тихо. Скрепный шоколад Путина. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 178": В Беларуси тихо. Скрепный шоколад Путина. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 178-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сюжет о совместных прогулках Лукашенко и Путина.
2. Путин-Вилли Вонка и его верные умпа-лумпы проводят осмотр фабрики российских скреп.
3. Сюжет о международном политическом базаре.

Инфоповоды:
– Лукашенко заявил о предотвращении госпереворота, который готовили "спящие ячейки террористов", за которыми, по его словам, стояли Германия, Украина, США, Польша и Литва.
– Путин подписал указ о стратегии национальной безопасности России, по которой, в частности, самостоятельное развитие страны должно стать еще самостоятельней, а на смену влиянию Запада в культуре должны прийти "традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности".
– США активно выводят войска из Афганистана.
– Немецкие СМИ и соцсети активно публикуют компромат против кандидата в канцлеры ФРГ от партии зеленых Анналены Бербок.
– В ЕС начал действовать полный запрет одноразовой пластиковой посуды.
– Баллотировавшегося в президенты Беларуси Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
– В Москве действует запрет на посещение заведений общественного питания без QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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