"Заповедник 178": В Беларуси тихо. Скрепный шоколад Путина. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 178-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о совместных прогулках Лукашенко и Путина.

2. Путин-Вилли Вонка и его верные умпа-лумпы проводят осмотр фабрики российских скреп.

3. Сюжет о международном политическом базаре.



Инфоповоды:

– Лукашенко заявил о предотвращении госпереворота, который готовили "спящие ячейки террористов", за которыми, по его словам, стояли Германия, Украина, США, Польша и Литва.

– Путин подписал указ о стратегии национальной безопасности России, по которой, в частности, самостоятельное развитие страны должно стать еще самостоятельней, а на смену влиянию Запада в культуре должны прийти "традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности".

– США активно выводят войска из Афганистана.

– Немецкие СМИ и соцсети активно публикуют компромат против кандидата в канцлеры ФРГ от партии зеленых Анналены Бербок.

– В ЕС начал действовать полный запрет одноразовой пластиковой посуды.

– Баллотировавшегося в президенты Беларуси Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

– В Москве действует запрет на посещение заведений общественного питания без QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации.



Все выпуски "Заповедника" (DW)