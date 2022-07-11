Певица Ноа Кирел будет представлять Израиль на "Евровидении-2023"

Специальная комиссия, сформированная корпорацией телерадиовещания, объявила в понедельник, 11 июля, что на следующем песенном конкурсе "Евровидение" Израиль будет представлять 21-летняя певица Ноа Кирел.

Израильские СМИ передают, что еще несколько дней назад Ноа Кирел, с которой предварительно разговаривали члены комиссии, была против этого предложения, но затем согласилась.

Кирел, любимица израильских подростков и молодежи, была выбрана из 78 кандидатов. Подавляющее большинство членов комиссии проголосовали за нее.

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Министр культуры Хили Трупер поддержал решение комиссии, заявив, что "Ноа Кирел – талантливая певица, она служит примером для тысяч мальчиков и девочек, которые видят ее силу воли, целеустремленность и креативность". Он пожелал ей успеха на конкурсе.

Пока неизвестно, когда и где состоится "Евровидение-2023". На конкурсе, прошедшем в 2022 году в Турине, победу одержала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Однако Европейский вещательный союз объявил, что следующей конкурс не может быть проведен в Украине из-за войны.