adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
28 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.474 ₪ 3.511 ₪
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
28 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    Певица Ноа Кирел будет представлять Израиль на "Евровидении-2023"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Певица Ноа Кирел будет представлять Израиль на
    AP Photo/Ariel Schalit     Певица Ноа Кирел будет представлять Израиль на
    Flash90

    Специальная комиссия, сформированная корпорацией телерадиовещания, объявила в понедельник, 11 июля, что на следующем песенном конкурсе "Евровидение" Израиль будет представлять 21-летняя певица Ноа Кирел.

    Израильские СМИ передают, что еще несколько дней назад Ноа Кирел, с которой предварительно разговаривали члены комиссии, была против этого предложения, но затем согласилась.

    Кирел, любимица израильских подростков и молодежи, была выбрана из 78 кандидатов. Подавляющее большинство членов комиссии проголосовали за нее.

    adv_11 m_ar_1

    Министр культуры Хили Трупер поддержал решение комиссии, заявив, что "Ноа Кирел – талантливая певица, она служит примером для тысяч мальчиков и девочек, которые видят ее силу воли, целеустремленность и креативность". Он пожелал ей успеха на конкурсе.

    Пока неизвестно, когда и где состоится "Евровидение-2023". На конкурсе, прошедшем в 2022 году в Турине, победу одержала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Однако Европейский вещательный союз объявил, что следующей конкурс не может быть проведен в Украине из-за войны.

    adv_12 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:58 Портрет читателя NEWSru.co.il в 2022 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
    17:35 Пропажа чемоданов в аэропорту "Бен-Гурион": данные предварительного расследования
    17:11 Разрешено к публикации имя подозреваемого в попытке похищения девушки в Пардес-Хане
    16:52 С 1 августа цены на электричество в Израиле вырастут на 9,6%
    16:25 Певица Ноа Кирел будет представлять Израиль на "Евровидении-2023"
    15:12 Глава профсоюза врачей: "Второго чуда не случилось, врачи из Украины и России уехали в Германию, а не к нам"
    14:34 Жертвами обстрела армией РФ города Часов Яр стали около 30 человек
    14:00 За правду о войне в Украине в РФ заблокирован фотобанк Depositphotos
    adv_18 ar_right_2
    adv_19 ar_right_3
    adv_20 ar_right_4
    adv_21 ar_right_5