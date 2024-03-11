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    Культура

    Лауреаты "Оскара" 2024 года: триумф "Оппенгеймера". Полный список

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    Лауреаты
    AP Photo/Chris Pizzello     Лауреаты
    Jordan Strauss/Invision/AP     Лауреаты
    AP Photo/Chris Pizzello     ВСЕ ФОТО

    Вечером в воскресенье, 10 марта, в Dolby Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес) состоялась 96-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар".

    Ведущим церемонии был американский комик Джимми Киммел.

    Безусловными триумфаторами стали создатели фильма "Оппенгеймер", который победил в семи номинациях, включая все основные – Лучший фильм, Лучшая режиссёрская работа, Лучший актер, Лучший актёр второго плана, Лучшая музыка к фильму, Лучший монтаж, Лучшая операторская работа.

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    Четыре "Оскара" получила картина "Бедные-несчастные".

    НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ

    Лучший фильм: "Оппенгеймер" (продюсеры: Эмма Томас, Чарльз Ровен и Кристофер Нолан)

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    Лучшая режиссёрская работа: Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"

    Лучший актер: Киллиан Мёрфи – "Оппенгеймер" (за роль Дж. Роберта Оппенгеймера)

    Лучшая актриса: Эмма Стоун – "Бедные-несчастные" (за роль Беллы Бакстер / Виктории Блессингтон)

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    Лучший актёр второго плана: Роберт Дауни-мл. – "Оппенгеймер" (за роль Льюиса Штраусса)

    Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф – "Оставленные" (за роль Мэри Лэмб)

    Лучший оригинальный сценарий: Жюстин Трие и Артур Арари – "Анатомия падения"

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    Лучший адаптированный сценарий: Корд Джефферсон – "Американское чтиво" (на основе романа Персиваля Эверетта "Стирание")

    Лучший анимационный полнометражный фильм: "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки)

    Лучший анимационный короткометражный фильм: Дэйв Маллинз и Брэд Букер – "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко"

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    Лучший фильм на иностранном языке: Зона интересов / The Zone of Interest (Великобритания), реж. Джонатан Глейзер

    Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоранссон – "Оппенгеймер"

    Лучшая песня к фильму: "What Was I Made For?" – "Барби" – музыка и слова: Билли Айлиш и Финнеас О"Коннелл

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    Лучший монтаж: "Оппенгеймер" – Дженнифер Лейм

    Лучшая операторская работа: "Оппенгеймер" – Хойте Ван Хойтема

    Лучшая работа художника-постановщика: "Бедные-несчастные" – Джеймс Прайс и Шона Хит (постановщики), Жужа Михалек (декоратор)

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    Лучший дизайн костюмов: "Бедные-несчастные" – Холли Уоддингтон

    Лучший звук: "Зона интересов" – Тарн Уиллерс и Джонни Берн

    Лучшие визуальные эффекты: "Годзилла: Минус один" – Такаши Ямадзаки, Киеко Сибуя, Масаки Такахаси и Тацудзи Нодзима

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    Лучший грим и причёски: "Бедные-несчастные" – Надя Стейси, Марк Кулир и Джош Уэстон

    Лучший документальный полнометражный фильм: Мстислав Чернов, Мишель Мизнер и Рэйни Аронсон-Рат – "20 дней в Мариуполе"

    Лучший документальный короткометражный фильм: Бен Праудфут и Крис Бауэрс – "Последняя ремонтная мастерская"

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    Лучший игровой короткометражный фильм: Уэс Андерсон и Стивен Рейлз[en] – "Чудесная история Генри Шугара"

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