Премия Сапира-2022: призовой фонд увеличен, подача заявок – до 29 мая

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"Мифаль а-Паис" призывает издателей и писателей подать заявку на соискание премии имени Сапира в области литературы за 2022 год.

В нынешнем году призовой фонд пополнился на 200 тысяч шекелей, которые будут добавлены к суммам призов за лучшую книгу года и дебют года, а также за прохождение в "длинный" и "короткий" списки.

Лауреат премии получит от "Мифаль а-Паис" 180 тысяч шекелей (в прошлом году – 150 тыс.), а его книга будет переведена и издана на арабском и другом иностранном языке по выбору победителя.

Победитель в номинации "Дебют года" получит приз в размере 75 тысяч шекелей.

Номинанты лонг-листа (12 авторов) получат по 30 тысяч (вместо 20 тыс. в прошлом году), номинанты шорт-листа (5 авторов) – по 60 тысяч (вместо 40 тыс.).

Премия основана в 2000 году с целью поощрения литературного творчества на иврите и культуры чтения.

Номинироваться на премию Сапира в области литературы можно, заполнив электронную форму на сайте www.pais.co.il до 29 мая.

В заявке может быть указано литературное произведение, как опубликованное через издательство, включая цифровое, так и самоизданное . Подача заявки возможна и для произведений израильских писателей, написанных в оригинале на иностранном языке в течение пяти последних лет и вышедших в переводе на иврит в течение последнего года.

Жюри премии в этом году возглавляет журналист-международник Орен Нахари. В течение 34 лет он занимал должности ведущего редактора и комментатора на Первом канале и новостном сайте Walla! За свою карьеру он побывал во множестве горячих точек и освещал такие события, как геноцид в Руанде, первые демократические выборы в Южной Африке, конфликт на Кипре, югославские войны, теракт 11 сентября 2011 года и др. Орен Нахари является составителем и редактором нескольких книг, включая исторические и географические атласы мира.

Председатель жюри премии Орен Нахари: "За свою карьеру редактора международных новостей мне довелось брать интервью у самых разных людей – президентов Соединенных Штатов, премьер-министров Соединенного Королевства, Далай-ламы, государственных деятелей, дипломатов, ученых, художников и т. д. Но все же самые захватывающие беседы случились с интеллектуалами и писателями. Умберто Эко, Нил Гейман, Роберт Харрис, Викрам Чандра и многие другие – и, конечно же, их израильские коллеги – это те собеседники, которые заставляли меня волноваться до, во время и после разговора. Это люди уникальной профессии, это те, кто открыл для меня двери в волшебный мир с тех пор, как я начал читать в возрасте пяти лет. Я рад принять на себя эту непростую миссию – быть председателем жюри премии имени Сапира".