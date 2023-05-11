"Некоторые считают меня своим любимым врагом". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины.

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О таланте

"Есть большое искусство пренебрегать собственными талантами... Наш талант там, где наш самый большой страх".

О душе

"Душа – программное обеспечение тела. Дух – частичка Бога".

О вере

"Человек начинает верить не тогда, когда ему показали чудо, а когда он впервые чудо делает сам... Волевым усилием жить так, как будто Бог есть. А значит есть смысл, есть предназначение, есть совесть, есть заповеди, которые нельзя преступать, и есть вещи, которые надо делать".

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О совести

"Совесть – это внешняя оболочка внутреннего Я или голоса Бога в душе человека... Совесть взрослого человека как хорошая отбивная котлета, со всех сторон отбитая, с кровью наполовину. И взрослый человек научился очень хорошо вертеть это блюдо, отрезая тот кусочек, который ему нужен. И с аппетитом или без аппетита ее съедать. Пока от совести ничего не остается".

О войне

"Война для человечества является правилом. Мир, к сожалению, является исключением".

О врагах

"У меня нет врагов... Некоторые считают меня своим любимым врагом".

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О плохом человеке

"Он обычно думает, что делает добро... Он хочет причинить добро – так, как ему кажется верным... Подавляющее большинство злодеев думали, что делают добро, просто очень сужали взгляд. Гитлер очень любил людей, просто он сузил их до арийцев".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем

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Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]