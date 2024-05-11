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Культура

Нидерландский участник "Евровидения" Йост Клейн отстранен от финала конкурса

время публикации: 11 мая 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 16:23
Нидерландский участник "Евровидения" Йост Клейн отстранен от финала конкурса
AP Photo/Martin Meissner

Нидерландский участник "Евровидения" Йост Клейн отстранен от финала конкурса из-за жалобы на "неподобающее поведение", сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Жалобу на Клейна подала сотрудница съемочной группы. По ее утверждению, инцидент произошел после выступления Йоста Клейна в полуфинале 9 мая. В чем именно провинился певец, не сообщается.

Исполнители из трех стран – Ирландии, Греции и Швейцарии – не вышли на сцену во время церемонии представления делегаций перед финалом. Не исключено, что это акция протеста против отстранения Клейна.

Песня "Европапа" Йоста Клейна – мгновенная классика "Евровидения", радостно (и абсолютно осознанно) подтверждающая все стереотипы о конкурсе как о царстве победившего китча. Под звуки старообразного хэппи-хардкора "с пианинкой" долговязый голландец в диковинных костюмах колесит на игрушечной машинке по Европе, собирая по дороге все клише о каждой из стран и свободно переходя с одного языка на другой. Песня идеально работает как прямолинейный танцевальный "бэнгер", но на самом деле вовсе не лишена смысла: это и ода созданному в Шенгенской зоне "миру без границ", и трогательное посвящение артиста своему давно покойному отцу.

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