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    Досуг

    "Заповедник 230": Игры со смертью. Евроремонт Токаева. Мозги Лукашенко. Мультсатира

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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 230-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:

    В пещере ищут, кого еще принести в мобилизационную жертву. В музее светлого прошлого появились новые экспонаты. Хармс и вываливающиеся тушки российских топ-менеджеров. Токаев озвучил планы по евроремонту. Ценовой потолок для газа и нефти. Лукашенко в гостях у "Спакойнай ночы, маляняты". Путин наглядно обьясняет про "резиновую попу".

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    Инфоповоды:

    – В России продолжается скрытая мобилизация. По сообщениям СМИ, власти потребовали от РЖД завербовать для участия в военных действиях 10 тысяч добровольцев. На Камчатке работникам рыболовных заводов предлагают заключить контракт на военную службу.

    – В России прошел Единый день голосования.

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    – Кадыров записал ролик, в котором заявил, что его время на посту главы Чечни прошло.

    – Песков заявил, что Галкин "запятнал себя" и "нам с ним не по пути".

    – Иван Сафронов был приговорен к 22 годам колонии строго режима

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    – В России продолжается череда странных смертей топ-менеджеров нефтегазовой отрасли.

    – Токаев объявил о предстоящих досрочных президентских выборах в Казахстане и об увеличении президентского срока с пяти до семи лет.

    – "Северный поток" прекратил свою работу на неопределенное время.

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    – Страны G7 договорились о введении ценового потолка на российскую нефть.

    – В ЕС обсуждается введение ценового потолка на газ из России.

    – Лукашенко провел четырехчасовой урок истории для белорусских школьников, в ходе которого он, в частности, сказал, что "Польша вывозит с Украины чернозем эшелонами" и что Россия не может проиграть.

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    – Путин завил, что "трудолюбие – это не просто резиновая попа" и назвал Россию "страной восходящего солнца".

    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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