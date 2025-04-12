Умер кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков

На 64-м году жизни умер Юрий Гладильщиков – российский кинокритик и публицист, во второй половине 80-х он руководил отделом искусства в "Литературной газете" и был одним из ведущих "Кинопанорамы".

О смерти Юрия сообщила его жена Наталья Иванова-Гладильщикова. Она написала: "Умер Юра Гладильщиков. Это случилось 7 апреля, и мы сегодня уже с ним простились. Он заранее просил меня не объявлять о его возможной смерти и не звать никого. Это было сильно заранее. Я следовала его воле".

Юрий Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. В 1983-м окончил факультет журналистики МГУ. Начинал как театральный критик, в 1986-1991 годах заведовал отделом искусства в "Литературной газете". Вёл "Кинопанораму". С 1993 по апрель 2001 года сотрудничал с газетой "Сегодня" и журналом "Итоги". Публиковался в "Московском комсомольце". С августа 2001 по март 2004 и с ноября 2006 по март 2007 года был кинокритиком газеты "Известия". Впоследствии внештатно печатался в "Ведомостях" (2004-2011), журналах "Русский Newsweek" (2005-2009), "The New Times" (2010-2014), газете "Московские новости" (2011-2014), Forbes (с 2015). С 1996 года составлял собственные списки лучших фильмов года. В 2008 году опубликовал "Справочник грёз" – путеводитель по современному кино.

В марте 2014 года подписал письмо "Мы с Вами!" "КиноСоюза" в поддержку Украины.