"Что такое совесть?" Войнович, Познер, Рубина, Макаревич, Быков, Занусси, Гребенщиков, Шендерович, Губерман, Ким и другие отвечают на детский вопрос

Представляем короткометражный фильм "Совесть", сделанный Александром Гутницким и Константином Гаёхо на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.

Рассказывает автор программы: "Не думаю, что в списке вопросов для передачи найдется еще один вопрос, который бы в той или иной форме вставал перед человеком чуть ли ни каждый день. "Честно ли я поступил?", "Порядочно ли это?", "Не стыдно ли так делать?", "Имею ли я право это сказать?", "Имею ли я право промолчать?"… список формулировок бесконечен и разнообразен, но объединяет их одно – все они обращены к какому-то внутреннему камертону, который находится внутри у каждого человека и называется "совесть". У каждого он настроен по-разному и, соответственно, ответы на один и тот же вопрос каждый человек от него получает разные. Мне кажется, да нет я практически уверен, что одним из критериев выбора друзей и близких людей для нас, является совпадение частот этих их внутренних камертонов. Полностью они совпасть, разумеется, не могут, но какие-то главные вибрации совпасть должны обязательно. А вот что это такое? Думаю, что даже легче сформулировать ответ на вопрос "В чем смысл жизни?", чем дать определение этому чему-то, к которому мы чуть ли ни каждый день обращаемся с очень простыми или очень сложными вопросами, и которое называем "совестью"".

В сегодняшнем виртуальном разговоре – "Совесть" – участвуют: Виктор Шендерович, Светлана Менделева, Борис Зильберштейн, Евгений Эрлих, Борис Родионов, Юлий Ким, Аркадий Арканов, Дина Рубина, Хаято Мацумото, Андрей Максимов, Саша Галицкий, Лиора Ган, Александр Гутницкий, Леонид Канфер, Максим Аверин, Михаил Шуфутинский, Борис Гельфанд, Сергей Плотов, Рома Либеров, Алексей Плуцер-Сарно, Михаил Лабковский, Евгений Коган, Сергей Гранкин, Лариса Герштейн, Борис Гребенщиков, Владимир Войнович, Владимир Познер, Игорь Губерман, Евгений Финкель, Сергей Ливнев, Антон Кацнельсон, Ефим Шифрин, Юрий Стоянов, Андрей Макаревич, Игорь Горелик, Марта Кетро, Анна Козакова, Юлия Драбкина, Сева Новгородцев, Кшиштоф Занусси, Дмитрий Быков, Леонид Невзлин, Татьяна Барская, Леонид Лейкин.

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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