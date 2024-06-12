Умерла французская певица и актриса Франсуаза Арди

В среду, 12 июня, в возрасте 80 лет умерла знаменитая французская певица и актриса Франсуаза Арди. Об этом сообщил ее сын, музыкант Тома Дютрон.

Франсуаза Арди родилась 17 января 1944 года в оккупированном нацистами Париже. Увлекалась пением с детства, подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией, когда ей было 17 лет. В 1962 году вышла ее знаменитая пластинка "Tous les garçons et les filles" ("Все мальчики и девочки"), которая продалась тиражом в 2 миллиона копий. В 1963 году Франсуаза представляла Монако на конкурсе песни "Евровидение" с песней "L"amour s"en va" ("И любовь уходит") и заняла пятое место. Долгое время Арди была "лицом" знаменитых домов Шанель и Ив Сен-Лоран. Пако Рабанн создал для нее мини-платье из золотых пластин.

Арди была замужем за певцом Жаком Дютроном. Они расстались в конце 1980-х, но она часто называла бывшего мужа любовью всей своей жизни.

Карьера Арди длилась более пяти десятилетий, в течение которых она выпустила около 30 альбомов. Журнал Rolling Stone поставил ее на 162-е место в списке 200 величайших исполнителей всех времен в 2023 году.

С 2004 года Франсуаза Арди боролась с лимфомой. В 2019 году сообщила об обнаружении нового онкологического заболевания.