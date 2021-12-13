Джаз – это музыка для души. Особенно на Новый год

Джаз – это музыка души, это живой, яркий, безостановочно меняющийся музыкальный жанр и неудивительно, что в джазовых фестивалях Леонида Пташки всегда принимают участие лучшие исполнители и музыканты. А на сей раз – еще и лучшие повара, гостиница и море – тоже лучшие (хотя море называется Мертвым). Джаз, шик и блюда для гурманов, танцы, посиделки и чудеса кулинарии под живой джаз – вот в нескольких словах программа Новогоднего фестиваля Super Jazz на Мертвом море в Leonardo Club Hotel.

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Что такое джаз? Кто может ответить на этот вопрос? "Джаз - эта та музыка, которая помогает нам отряхнуть с себя пыль повседневности" – говорил величайший барабанщик Арт Блейки. Джаз – это музыка свободы и музыка солиста, это элегантные и легкие импровизации и слаженность ансамбля. Джаз вырос из блюза, из музыки Старой Европы и Старой Африки в новой стране – Америке, ставшей джазовым раем. Джаз – это особое настроение, пришпоренная музыка, распоясавшиеся синкопы. Это то ангелы, то черти, вылетающие из трубы или слетающие с клавиш, джаз-бурлеск и атмосфера бродвейских джаз-клубов начала 20 века. Джаз – это такие ритмы, мелодии, звуки, что даже ангелы плачут. Плачут и в Новогоднюю ночь на Мертвом море.

Программа этого Новогоднего фестиваля Super Jazz на Мертвом море в Leonardo Club Hotel выстроена на музыкальных диалогах, на золотых джазовых стандартах, на знакомых мелодиях, которые недаром обожают музыканты всего мира и которые дарят безграничные возможности самовыражения, и на новой авторской музыке. Фестиваль объединяет негритянские спиричуэлс и госпел, оперу и джаз, популярные арии из опер и мюзиклов от Моцарта и Россини - до Гершвина, диксиленд и блюз, кантри и свинг - нет, пожалуй, в истории более жизнерадостной, легкой и заражающей весельем музыки.

Вот что говорит Леонид Пташка о предстоящем Новогоднем фестивале Super Jazz на Мертвом море в Leonardo Club Hotel:

"Главное, чтобы слушатели, приехавшие на Мертвое море и пришедшие на концерты этого фестиваля, ушли счастливыми, как в голливудских фильмах, получив максимальный заряд энергии. Нас – всех участников этой программы – объединяет неудержимая энергия любви к музыке и виртуозное владение инструментом. Джаз – жанр, предполагающий много импровизации и спонтанности, но в концертах будет звучать и авторская музыка. Я объединил композиторские возможности и ощущения, энергетику всех музыкантов. Обещаю, что это будут живые и энергичные концерты. Джазовая классика, кантри, вокал, мое джазовое трио, наследие джаза Эллы Фитцджеральд, дикси, стандарты, классика, авторские произведения, аранжировки, импровизации, джаз в духе нью-орлеанского парада – все это составляющие и участники программы. Насчет нашей публики можно не сомневаться – уши у нее на месте, а с глазами тоже в полном порядке. Каждый из слушателей найдет в программе фестиваля то, что он любит, а приподнятое настроение мы гарантируем. Редко случается, когда ощущаешь полное взаимопонимание в музыке и творчестве, но с теми музыкантами, которые участвуют в этом фестивале, это точно получится!".

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting