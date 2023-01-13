Воюют не нашедшие Бога. Гевонд Вардапет в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Гевонд Вардапет – настоятель монастыря Святых Архангелов в Иерусалиме. Разговор был записан в стенах этого монастыря.

adv_11 m_ar_1

Девочка спросила: "Почему люди воюют из-за Бога?" Гевонд отвечает, что воюют не нашедшие Бога. "Церковь не должна проповедовать войны. Нельзя ненавидеть врага. Нужно любить свою родину", – говорит он. Позже, отвечая на вопрос "Зачем люди воюют?", Гевонд говорит о том, что войны происходят потому, что кто-то, имеющий власть, спешит выплеснуть свои гнев и злобу.

Мальчик спросил: "Какую суперсилу ты бы выбрал?" "Любовь", – отвечает Гевонд.

Говоря о роли священника, Гевонд рассказывает о том, на каком этапе священнослужитель становится "лишним" в отношениях между человеком и Богом.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Зицером

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook