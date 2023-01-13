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    Досуг

    Воюют не нашедшие Бога. Гевонд Вардапет в передаче "Детский недетский вопрос"

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    Воюют не нашедшие Бога. Гевонд Вардапет в передаче
    "Детский недетский вопрос"     Воюют не нашедшие Бога. Гевонд Вардапет в передаче
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Гевонд Вардапет – настоятель монастыря Святых Архангелов в Иерусалиме. Разговор был записан в стенах этого монастыря.

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    Девочка спросила: "Почему люди воюют из-за Бога?" Гевонд отвечает, что воюют не нашедшие Бога. "Церковь не должна проповедовать войны. Нельзя ненавидеть врага. Нужно любить свою родину", – говорит он. Позже, отвечая на вопрос "Зачем люди воюют?", Гевонд говорит о том, что войны происходят потому, что кто-то, имеющий власть, спешит выплеснуть свои гнев и злобу.

    Мальчик спросил: "Какую суперсилу ты бы выбрал?" "Любовь", – отвечает Гевонд.

    Говоря о роли священника, Гевонд рассказывает о том, на каком этапе священнослужитель становится "лишним" в отношениях между человеком и Богом.

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Димой Зицером

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 5 Января 2018
    "Талант - это закваска, данная Богом". Настоятель Гевонд Вардапет отвечает на детские вопросы
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