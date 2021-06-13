"Заповедник 174": Парк развлечений Путина. Саммит "Бла-бла-бла". Случилось в мире. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 174-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Директор парка развлечений Путин вместе с помощниками осматривает свои владения.

2. Песня о завершившемся саммите G7.

3. Театральные зарисовки на тему последних новостей в мировой политике.



Инфоповоды:

– Экс-директор "Открытой России" Пивоваров арестован по делу об участии в деятельности нежелательной организации.

– Политик Дмитрий Гудков сообщил в телеграм-канале, что уехал за границу. Это произошло после того, как его задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу, а потом внезапно освободили.

– Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что оппозиция в стране, системная и внесистемная, работает открыто и свободно.

– В Великобритании прошел саммит G7.

– Дональд Трамп впервые за три месяца выступил на публике и потребовал, чтобы Китай заплатил миру десять триллионов долларов за пандемию коронавируса.

– Президент Украины предложил создать реестр олигархов. По словам министра юстиции Украины, в этот список незамедлительно будет внесен бывший глава государства Петр Порошенко.

– В израильском Кнессете создана правящая коалиция без участия Нетаньягу.

– Министр финансов Силуанов заявил, что Россия полностью отказывается от доллара в структуре ФНБ.

– Путин заявил, что "США идут по пути СССР" и что их ожидает распад.



Все выпуски "Заповедника" (DW)