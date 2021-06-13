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NEWSru.co.il :: Досуг13 июня 2021 г., 20:11

"Заповедник 174": Парк развлечений Путина. Саммит "Бла-бла-бла". Случилось в мире. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 174": Парк развлечений Путина. Саммит "Бла-бла-бла". Случилось в мире. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 174-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Директор парка развлечений Путин вместе с помощниками осматривает свои владения.
2. Песня о завершившемся саммите G7.
3. Театральные зарисовки на тему последних новостей в мировой политике.

Инфоповоды:
– Экс-директор "Открытой России" Пивоваров арестован по делу об участии в деятельности нежелательной организации.
– Политик Дмитрий Гудков сообщил в телеграм-канале, что уехал за границу. Это произошло после того, как его задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу, а потом внезапно освободили.
– Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что оппозиция в стране, системная и внесистемная, работает открыто и свободно.
– В Великобритании прошел саммит G7.
– Дональд Трамп впервые за три месяца выступил на публике и потребовал, чтобы Китай заплатил миру десять триллионов долларов за пандемию коронавируса.
– Президент Украины предложил создать реестр олигархов. По словам министра юстиции Украины, в этот список незамедлительно будет внесен бывший глава государства Петр Порошенко.
– В израильском Кнессете создана правящая коалиция без участия Нетаньягу.
– Министр финансов Силуанов заявил, что Россия полностью отказывается от доллара в структуре ФНБ.
– Путин заявил, что "США идут по пути СССР" и что их ожидает распад.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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