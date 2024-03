"Мисс Ирак" на мероприятие во время "Оскара" пришла в платье с именами заложниц, удерживаемых в Газе

Сара Идан, "Мисс Ирак 2017", на благотворительное мероприятие Элтона Джона, посвященное борьбе со СПИДом и проходившее параллельно с церемонией "Оскар" 10-11 марта, пришла в платье с именами заложниц, удерживаемых террористами в Газе, и надписью, призывающей к освобождению заложников.

Ее фотография не попала в отчеты новостных агентств и СМИ. Снимок был опубликован на странице Сары Идан в соцсети X, его публикуют на своих страницах многие израильтяне.

На благотворительном вечере сэра Элтона Джона присутствовало множество звезд, было собрано около 11 миллионов долларов на исследования в области изучения СПИДа. О трагедии израильских заложников, судя по опубликованным фотоотчетам, на этом мероприятии напоминала только Сара Идан.

Напомним, что в декабре 2023 года Сара была в Израиле с визитом солидарности. Это был ее третий визит в еврейское государство. Тогда она побывала в населенных пунктах, граничащих с сектором Газы и выразила безоговорочную поддержку Израилю: "Мир кричит об освобождении Палестины, но речь не об освобождении Палестины, а о терроризме. Это уровень варварства, которому нет оправдания".

Сара Идан родилась в Багдаде и до 19 лет жила в зоне боевых действий. "Когда мне было 13, Саддам Хусейн разместил зенитную батарею в двух кварталах от нашего дома", – рассказала она, заметив, что "никто не убил больше иракцев, чем иракцы, убивавшие свой народ".

В 2017 году иракское правительство попросило ее представлять Ирак на конкурсе "Мисс Вселенная". Во время конкурса Сара познакомилась с "Мисс Израиль" Адар Гандельсман, девушки подружились, Адар опубликовала "селфи" вместе с Сарой, Сара тоже опубликовала снимок вместе с Адар в своем Instagram, с подписью "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel". После публикации этих снимков семья Сары Идан стала получать угрозы. Неизвестные угрожали убить родственников Сары и ее саму, если она не уберет снимок из Instagram. Семья Идан покинула Ирак. Снимки удалены не были.

В настоящее время Идан баллотируется в Конгресс США от Демократической партии.