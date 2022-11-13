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    Досуг

    Израильская певица Ноа Кирел на European MTV Awards появилась в костюме "Канье Уэст и иудаика"

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    Израильская певица Ноа Кирел на European MTV Awards появилась в костюме
    AP Photo/Martin Meissner     Израильская певица Ноа Кирел на European MTV Awards появилась в костюме
    AP Photo/Martin Meissner     Израильская певица Ноа Кирел на European MTV Awards появилась в костюме
    AP Photo/Martin Meissner     ВСЕ ФОТО

    21-летняя израильская певица Ноа Кирел прибыла на церемонию вручения премий European MTV Awards 2022, проходящую в Дюссельдорфе (Германия), в костюме, который привлек к себе особое внимание журналистов.

    На израильтянке был костюм с изображениями рэпера Канье Уэста, при этом вся она была увешана золотыми цепочками с еврейской символикой – знаками "Маген Давид" и "Хай". Тем самым Кирел дала понять, что презирает Уэста за его антисемитские высказывания.

    Журналистам Ноа заявила: "Я горжусь тем, что представляю Израиль".

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    Костюм Кирел придумал стилист Итай Бецалели, в его создании участвовал Юваль Эльрой (недавно окончивший колледж "Шенкар"), украшения создала дизайнер Майя Геллер. Певица участвовала в разработке дизайна костюма.

    Кирел в пятый раз представляет Израиль на церемониях MTV Awards.

    Напомним, что Ноа Кирел будет представлять Израиль на следующем песенном конкурсе "Евровидение". Она была отобрана из 78 кандидатов.

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    ФОТОГАЛЕРЕЯ

    - Канье Уэст

    Около месяца назад знаменитый рэпер Канье Уэст выложил скриншот своей переписки с рэпером Пи Дидди, в которой он утверждал, что Пи Дидди пляшет "под дудку евреев". За этим последовало еще несколько оскорбительных постов, после чего Уэста заблокировали в Twitter и Instagram. Но он не унимался, и в интернет попали выдержки из его интервью телеканалу Fox News, где он заявляет, что евреи контролируют финансовую систему. После этого модный дом Balenciaga разорвал с ним контракт, а затем примеру коллег последовала компания Adidas.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 Октября 2022
    Канье Уэста вывели из офиса Skechers: "Мы не потерпим антисемитизма"
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 Октября 2022
    Антисемитские заявления Канье Уэста заставили Adidas разорвать соглашение с ним
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Октября 2022
    Ким Кардашьян осудила антисемитизм своего бывшего мужа
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 Октября 2022
    Илон Маск позвонил Канье Уэсту, заблокированному в соцсетях за антисемитизм
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 25 Августа 2022
    Своим концертом в парке Яркон Ноа Кирел побила несколько рекордов
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