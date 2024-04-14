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Идан Райхель против успокаивающих заявлений правительства: "Никакие это не мелочи"

время публикации: 14 апреля 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 12:23
Идан Райхель против успокаивающих заявлений правительства: "Никакие это не мелочи"
Avshalom Sassoni/Flash90

Знаменитый израильский музыкант Идан Райхель на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что после атаки Ирана, произошедшей этой ночью, израильское правительство постарается сделать вид, что ничего серьезного не произошло.

"После ночи оглушительного успеха в обороне от ракет и БПЛА те, кто придумал презренный термин "мелочи из Газы", попытаются убедить нас, что "мелочи из Ирана" – это ерунда", – пишет Райхель.

Певец и композитор опасается, что Израиль не отреагирует на массированную иранскую атаку, как предпочитал многие годы закрывать глаза на ракетные обстрелы из Газы, чтобы избежать эскалации конфликта.

Райхель с начала войны регулярно выступает с критикой израильскихо политиков, а также израильских артистов, работающих за рубежом, которые не заняли однозначно произраильскую позицию, чтобы сохранить свое положение и гонорары.

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