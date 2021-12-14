Лауреат семи наград театрального фестиваля в Акко спектакль Toyzzzzz Chaos Party уже на этой неделе в Тель-Авиве

16 и 17 декабря в Тель-Авиве будет показан спектакль-победитель театрального фестиваля в Акко 2021 года. Шоу Toyzzzzz Chaos Party получило награды за лучшую театральную постановку, костюмы, декорации, музыкальное оформление и пластику, а также почетный приз музыкальные достижения.

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"Игрушечный оркестр" Игоря Крутоголова вместе с девятью исполнителями-танцорами превращают боль в катарзис, печаль в силу, а жизнь - в музыку.

По материалам PR-агентства