За державу приятно. Юмор времен Саддама и ХАМАСа
Как смеяться, когда смеяться уже никак? Первый номер еженедельника для тех, кому еще смешно "Бесэдера?" вышел в феврале 1991, когда Саддам Хусейн, воюя с Америкой, забрасывал Израиль "скадами". Приехав из страны, где смеяться по поводам, требующим сочувствия, считалось неприличным, мы с удивлением наблюдали реакцию израильтян на происходящее. Местную прессу и фольклор просто распирало от шуток про падающие иракские ракеты и забытые дома противогазы.
– Пострадать от ракеты – все равно, что выиграть в лотерею.
– Да, но нам не говорили, что будет по три розыгрыша за ночь.
– Сирена! Скорее, спускайся в бомбоубежище.
– Иди, я вместе с домом спущусь.
– Эта ракета 6 минут летела до Тель-Авива и два часа искала, где припарковаться.
Цель террора – посеять страх, и вот этой-то цели борцам с оккупацией никогда не удавалось достичь. Необычайно мирный процесс 90-х, вместе с которым в Израиль пришла волна палестинского террора, открыл перед нами новые темы для юмора.
Из рубрики "Ассошиэйтед стресс"
Рамалла. Палестинские интеллектуалы растерзали четверых искусствоведов.
Газа. Совершила посадку первая ракета с палестинским космонавтом, случайно зацепившимся штаниной за стабилизатор.
Каир. Эмиссары ООН встретились с представителями ХАМАСа и попросили их убивать только слабых и больных евреев.
Лицемерное участие международной общественности в урегулировании палестино-израильского конфликта, как политкорректно была названа террористическая война, неожиданно стало палкой о двух концах: террор пришел к самим миротворцам.
11 сентября 2001 года завтрашний номер "Бесэдера?" был отправлен в типографию с главным заголовком о каком-то конфликте в Гистадруте. Между тем, внимание потрясенного мира занимали явно не профсоюзные проблемы. Но что может – и должно сказать сатирическое издание об этом чудовищном теракте?! Едва ли не в печатном станке мы заменили главный заголовок вот на этот: "Израиль призывает Америку к сдержанности".
Юмор может быть и горестным. И он очень понятен в Израиле, который веками учился смеяться над своими несчастьями.
В нынешней войне, обрушившейся на Израиль, вой сирен и взрывы хамасовских ракет по-прежнему заглушает смех над происходящим. Но соцсети ломятся от веселых замечаний израильтян по поводу бомбежек, накрывших теперь уже не прифронтовые киббуцы, а всю страну.
Весь мир страдает от короны, а мы, слава Богу, вернулись к рутине.
ХАМАС доказал, что женщина таки может одеться и накраситься за минуту.
– Завтра будет школа?
– Учеба или само здание?
Друзья, я лежу на земле в Тель-Авиве. Оплату за парковку включать?
На этот раз "Бесэдер?" едва поспевает за волной народного юмора.
Из рубрики "Ассошиэйтед стресс"
Иерусалим. Нетаниягу предупредил жителей юга страны о новой волне выборов.
Газа. По сообщению ХАМАСа, топлива в секторе хватит только до воскресенья, а дальше придется запускать ракеты на дровах.
Миннеаполис. Здесь проходят демонстрации только что созданной организации HAMAS Life Meter.
Фейсбук. В связи с подготовкой наземной операции в Газе, в Израиле объявлена мобилизация десятков тысяч диванных экспертов.
Ну и конечно, о героизме палестинских борцов с оккупацией, из-за спины детей и женщин, обстреливающих Израиль:
За державу приятно
ХАМАС объявил, что обладает ядерной державой.
Рисунок Бориса Эренбурга
Марк Галесник, главный редактор журнала "Бесэдер?"
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