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    Досуг

    Итоги песенного конкурса "Евровидение-2023": триумф Швеции, Израиль в ТОП-3

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    Победу на
    AP Photo/Martin Meissner     Второе место – Кяарийя (Финляндия)
    AP Photo/Martin Meissner     Третье место – Ноа Кирел (Израиль)
    AP Photo/Martin Meissner

    В ночь на воскресенье, 14 мая, в Ливерпуле (Англия) завершился финал 67-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.

    "Евровидение-2023": вторая победа шведской певицы Лорин. Фоторепортаж

    Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.

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    Победу на "Евровидении-2023" одержала представительница Швеции – Лорин, певица марокканско-берберского происхождения, побеждавшая и на "Евровидении-2012". Она стала второй двукратной победительницей в истории конкурса: первым был ирландец Джонни Логан, побеждавший на "Евровидении" в 1980 и 1987 годах.

    Швеция с огромным отрывом лидировала по итогам голосования национальных жюри (второе место на этом этапе – Ноа Кирель, Израиль, третье – Марко Менгони, Италия).

    ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
    (с учетом народного голосования)

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    Первое место – Лорин (Швеция), 583 балла.

    Второе место – Кяарийя (Финляндия), 526 баллов.

    Третье место – Ноа Кирел (Израиль), 362 балла.

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    В первую десятку также попали: Италия, Норвегия, Украина, Бельгия, Эстония, Австралия, Чехия.

    Россия второй год подряд отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.

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    Ноа Кирел вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2023"
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