Итоги песенного конкурса "Евровидение-2023": триумф Швеции, Израиль в ТОП-3
В ночь на воскресенье, 14 мая, в Ливерпуле (Англия) завершился финал 67-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.
"Евровидение-2023": вторая победа шведской певицы Лорин. Фоторепортаж
Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.
Победу на "Евровидении-2023" одержала представительница Швеции – Лорин, певица марокканско-берберского происхождения, побеждавшая и на "Евровидении-2012". Она стала второй двукратной победительницей в истории конкурса: первым был ирландец Джонни Логан, побеждавший на "Евровидении" в 1980 и 1987 годах.
Швеция с огромным отрывом лидировала по итогам голосования национальных жюри (второе место на этом этапе – Ноа Кирель, Израиль, третье – Марко Менгони, Италия).
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(с учетом народного голосования)
Первое место – Лорин (Швеция), 583 балла.
Второе место – Кяарийя (Финляндия), 526 баллов.
Третье место – Ноа Кирел (Израиль), 362 балла.
В первую десятку также попали: Италия, Норвегия, Украина, Бельгия, Эстония, Австралия, Чехия.
Россия второй год подряд отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.
Состоялся второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023"
Ноа Кирел вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2023"