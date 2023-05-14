Итоги песенного конкурса "Евровидение-2023": триумф Швеции, Израиль в ТОП-3

В ночь на воскресенье, 14 мая, в Ливерпуле (Англия) завершился финал 67-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.

"Евровидение-2023": вторая победа шведской певицы Лорин. Фоторепортаж

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри (37 стран) и народного голосования.

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Победу на "Евровидении-2023" одержала представительница Швеции – Лорин, певица марокканско-берберского происхождения, побеждавшая и на "Евровидении-2012". Она стала второй двукратной победительницей в истории конкурса: первым был ирландец Джонни Логан, побеждавший на "Евровидении" в 1980 и 1987 годах.

Швеция с огромным отрывом лидировала по итогам голосования национальных жюри (второе место на этом этапе – Ноа Кирель, Израиль, третье – Марко Менгони, Италия).

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(с учетом народного голосования)

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Первое место – Лорин (Швеция), 583 балла.

Второе место – Кяарийя (Финляндия), 526 баллов.

Третье место – Ноа Кирел (Израиль), 362 балла.

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В первую десятку также попали: Италия, Норвегия, Украина, Бельгия, Эстония, Австралия, Чехия.

Россия второй год подряд отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину.