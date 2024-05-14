Режиссер Мохаммад Расулоф тайно покинул Иран

Режиссер Мохаммад Расулоф, которого суд в Иране приговорил к восьми годам тюрьмы и порке хлыстом, тайно покинул Иран.

"Я приехал в Европу после долгого и сложного путешествия, – заявил он. – У меня было не так много времени, чтобы решиться на побег, – пришлось выбирать между тюрьмой и отъездом из Ирана. Покинуть страну мне пришлось тайно, потому что в 2017 году у меня конфисковали паспорт".

Расулоф также сообщил, что Иран удалось покинуть нескольким актерам его фильма "Семя священной смоковницы", участие которого в Каннском кинофестивале и стало, по мнению, правозащитников поводом для приговора режиссеру. Власти Ирана, узнав о том, что фильм включен в программу киносмотра, допрашивали съемочную группу и требовали, чтобы Расулоф отказался от премьеры в Каннах. Угрожали также членам их семей. "Много людей помогало снимать этот фильм, – говорит Расулоф. – Мои мысли сейчас с ними, я опасаюсь за их безопасность и благополучие". Режиссер призвал европейское сообщество не оставлять попытки помочь опальным артистам.

Расулоф – один из самых известных представителей иранской творческой интеллигенции, выступающий против режима. Режиссер был арестован в 2022 году после того, как подписал петицию, призывающую силы безопасности страны проявлять сдержанность в отношении демонстрантов. В феврале 2023 года его отпустили под домашний арест в связи с состоянием здоровья. Ранее он был приговорен к трем тюремным срокам за нарушения правил иранской цензуры.

"Семя священной смоковницы" – десятый фильм Мохаммада Расулофа. В 2020 году его фильм "Зла нет" получил главный приз 70-го Берлинского международного кинофестиваля. В центре сюжета "Семени священной смоковницы" судья Революционного суда в Тегеране, который пытается выполнять свои функции на фоне усиливающихся политических протестов. Все меняется, когда судья обнаруживает, что его пистолет загадочным образом исчез.