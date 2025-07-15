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Культура

В Атланте похищены неизданные записи Бейонсе

время публикации: 15 июля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 10:44
В Атланте похищены неизданные записи Бейонсе
AP Photo/Eric Christian Smith

В Атланте из арендованного хореографом Бейонсе автомобиля были похищены три чемодана с вещами, а также два лэптопа и другие носители, на которых находились еще не изданные произведения певицы и деликатная информация о ее гастролях.

Как передает CNN, кража была совершена еще 8 июля. Два украденных чемодана принадлежат хореографу Кристоферу Гранту, один – танцовщице Диандре Блю, участвующим в турне Бейонсе Cowboy Carter.

Полиция сообщила, что при обыске в машине были найдены отпечатки пальцев плохого качества. Инцидент был также запечатлен камерами видеонаблюдения. Это позволило установить имя подозреваемого. Выдан ордер на его арест.

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