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Культура

Министра культуры Мики Зоара не пригласили на церемонию вручения кинопремии "Офир"

время публикации: 15 сентября 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 16:59
Министра культуры Мики Зоара не пригласили на церемонию вручения кинопремии "Офир"
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министра культуры Мики Зоара не пригласили на церемонию награждения премией израильской академии кино и телевидения "Офир", которая состится завтра (16 сентября) в Тель-Авива. Появились предположения, что министра не позвали из-за инициированной им реформы финансирования кино, которая вызвала протесты среди кинематографистов. Однако организаторы премии это опровергают.

По словам одного из членов Израильской киноакадемии, которого цитирует Walla министра Зоара не пригласили не из-за реформы, а потому что "Офир" в этом году в ограниченном формате из-за ситуации в стране. Его слова подтверждаются и в официальном заявлении Академии. "Из-за событий этого года церемония вручения премии "Офир", которая состоится завтра, пройдет в ограниченном и неформальном формате, – говорится в заявлении. – Ценемония не будет транслироваться в прямом эфире. По той же причине в этом году впервые за 32 года не будет вручена премия "За пожизненные заслуги в кинематографе". Мы все надеемся, что в следующем году нам удастся провести церемонию награждения в "обычном" и праздничном формате". В Академии также отметили, что на протяжении года тесно сотрудничали с министерством культуры.

Эту информацию подтвердили и в канцелярии министра. "Министр культуры и спорта Мики Зоар не планировал участвовать в церемонии вручения премии "Офир" в этом году из-за ситуации в стране, – говорится в официальном заявлении канцелярии. – Министр Зоар считает, что пока похищенные по-прежнему в плену, а отважные солдаты ЦАХАЛа жертвуют собой на разных фронтах, его участие в церемонии будет неуместно".

Следует отметить, что в минувшем году министр Зоар получил приглашение присутствовать на церемонии, но проигнорировал его. Ранее в этом году ведомство Зоара инициировало реформу финансирования израильского кинематографа, которая направлена на введение новых критериев отбора проектов. Предлагается ввести своеобразный рейтинг проектов, по которому будет определяться кассовый потенциал будущего фильма. Кинематографисты в ответ высказали опасения, что таким образом финансирование перестанут получать авторские фильмы и студенческие проекты.

Церемония награждения премией "Офир" пройдет 16 сентября в Тель-Авиве. Наибольшее количество номинаций (двенадцать) в этом году досталось фильму Том Нешер "Подойди ближе".

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