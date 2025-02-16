Авив Гефен анонсировал специального гостя своего "рок-бала" песней Simon & Garfunkel

29 мая в парке а-Яркон в Тель-Авиве состоится ежегодный "рок-бал" – традиционный большой концерт популярного израильского рок-музыканта Авива Гефена. В преддверии мероприятия в соцсетях артиста появилось интригующее видео: в нём музыкант кладёт конверт с надписью "Special Guest" ("Специальный гость") в почтовый ящик, подписанный "Mrs. Robinson". На фоне звучит одноимённая песня дуэта Simon & Garfunkel. Затем Гефен приглашает зрителей на "рок-бал", находясь за рулём типичного хипповского автобуса, в какой-то момент взлетающего в небо на фоне взрыва психоделических конфетти.

Артист не стал комментировать видео журналистам, однако поклонники тотчас же решили, что намёк более чем прозрачен – специальным гостем на мероприятии планирует стать один из участников дуэта Simon & Garfunkel, выпустившего песню "Mrs. Robinson" в 1968 году. Однако основной композитор в дуэте, 83-летний Пол Саймон, больше почти не выступает живьём, а если и выступает, то только с камерными акустическими концертами. Виной всему – существенная потеря слуха. Таким образом, остаётся только ровесник Саймона, певец Арт Гарфанкел, который, в отличие от своего партнёра, по-прежнему регулярно появляется на сцене: в частности, в ноябре 2024 года он дал целую серию совместных концертов с членами своей семьи в Нью-Йорке. Это позволило меломанам и журналистам предположить, что именно Арт Гарфанкел выступит в Тель-Авиве вместе с Авивом Гефеном в мае 2025 года.

Дуэт Simon & Garfunkel – один из самых популярных ансамблей 1960-х, обладатели в общей сложности 11 премий "Грэмми", члены Зала славы рок-н-ролла с 1990 года. Авив Гефен – звёздный израильский певец и композитор, пришедший к успеху в 1990-е. На прошлой неделе у него вышел 15-й по счёту и первый за 11 лет студийный альбом, "היסטוריה של תאונות", для которого он собственноручно записал партии всех инструментов.