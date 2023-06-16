adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 24°
Тель-Авив:
21 - 25°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.584 ₪ 3.885 ₪
Иерусалим:
16 - 24°
Тель-Авив:
21 - 25°
Эйлат:
24 - 35°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    TMZ: Аль Пачино стал отцом в 83 года, мальчика назвали Романом

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    TMZ: Аль Пачино стал отцом в 83 года, мальчика назвали Романом
    Andy Kropa/Invision/AP

    Знаменитый американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года, сообщает TMZ. Его 29-летняя подруга Нур Альфалла (продюсер с кувейтскими корнями) родила мальчика, которому дали имя Роман Пачино.

    Аль Пачино. Фотогалерея

    Информация о рождении ребенка подтверждена Стэном Розенфильдом, представителем Аль Пачино.

    adv_11 m_ar_1

    Романтические отношения Аль Пачино и Нур Альфаллы начались в апреле 2022 года. TMZ пишут, что для Пачино известие о беременности подруги было шокирующим – он не планировал четвертого ребенка, считая, что больше не может стать отцом.

    adv_12 incontent_1

    Альфредо (Аль) Пачино родился 25 апреля 1940 года. Он – один из актеров, без которых невозможно представить себе американский кинематограф. Он дебютировал в кино в 1969 году в фильме "Я, Натали". В 1971 году снялся во втором фильме, сыграв главную роль в драме "Паника в Нидл-Парке". После этой картины Коппола пригласил Пачино на роль Майкла Корлеоне. Первое время он казался многим "скучным" на съемочной площадке, однако потом коллеги заметили "необыкновенные глаза" актера, его сдержанную выразительность, вскоре покорившую миллионы зрителей. Сыграв в культовых фильмах, Аль Пачино создал культовые образы: Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, Тони Монтаны в "Лице со шрамом" Брайана Де Пальма, Фрэнка Слейда в "Запахе женщины" Мартина Бреста (эта роль принесла актеру "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"). Почти за 55 лет кинокарьеры Аль Пачино сыграл более чем в 60 фильмах. У него было множество романов, но он никогда не был женат. Официально известно о четырех детях Аль Пачино.

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    06:58 Тали Готлиб намерена оспорить свое наказание в БАГАЦе
    06:25 TMZ: Аль Пачино стал отцом в 83 года, мальчика назвали Романом
    05:58 Прогноз погоды на 16 июня: повышение температуры, малооблачно
    22:21 Иран провел испытание беспилотников-камикадзе в Оманском заливе
    20:44 Депутат Кнессета Тали Готлиб наказана за нарушение коалиционной и партийной дисциплины
    19:52 Управление водных ресурсов повысило тарифы для частного потребителя на 3,08%
    18:32 Главный муфтий Иерусалима выпустил религиозный запрет на участие в муниципальных выборах
    16:40 Из-за пожара в Иерусалиме проводится эвакуация посетителей Библейского зоопарка и Океанариума
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5