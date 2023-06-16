TMZ: Аль Пачино стал отцом в 83 года, мальчика назвали Романом

Знаменитый американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года, сообщает TMZ. Его 29-летняя подруга Нур Альфалла (продюсер с кувейтскими корнями) родила мальчика, которому дали имя Роман Пачино.

Аль Пачино. Фотогалерея

Информация о рождении ребенка подтверждена Стэном Розенфильдом, представителем Аль Пачино.

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Романтические отношения Аль Пачино и Нур Альфаллы начались в апреле 2022 года. TMZ пишут, что для Пачино известие о беременности подруги было шокирующим – он не планировал четвертого ребенка, считая, что больше не может стать отцом.

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Альфредо (Аль) Пачино родился 25 апреля 1940 года. Он – один из актеров, без которых невозможно представить себе американский кинематограф. Он дебютировал в кино в 1969 году в фильме "Я, Натали". В 1971 году снялся во втором фильме, сыграв главную роль в драме "Паника в Нидл-Парке". После этой картины Коппола пригласил Пачино на роль Майкла Корлеоне. Первое время он казался многим "скучным" на съемочной площадке, однако потом коллеги заметили "необыкновенные глаза" актера, его сдержанную выразительность, вскоре покорившую миллионы зрителей. Сыграв в культовых фильмах, Аль Пачино создал культовые образы: Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, Тони Монтаны в "Лице со шрамом" Брайана Де Пальма, Фрэнка Слейда в "Запахе женщины" Мартина Бреста (эта роль принесла актеру "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль"). Почти за 55 лет кинокарьеры Аль Пачино сыграл более чем в 60 фильмах. У него было множество романов, но он никогда не был женат. Официально известно о четырех детях Аль Пачино.