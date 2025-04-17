Режиссер фильма о Газе заявляет, что героиня ее фильма погибла от израильского удара

Фатма (Фатима) Хасуна, фотограф из Газы, которая стала героиней документального фильма Сепиде Фарси "Положи свою душу в руку и иди", погибла в результате израильского удара. Об этом сообщает режиссер картины.

Фильм "Положи свою душу в руку и иди" был отобран в параллельную программу ACID Каннского кинофестиваля. По информации отборочного комитета ACID, Хассона погибла вместе со всей своей семьей в результате удара израильской ракеты.

"Мы смотрели и выбрали фильм, в котором жизненная сила этой молодой женщины казалась чудом. Это уже не тот фильм, который мы собираемся поддерживать и представлять во всех кинотеатрах, начиная с Каннского. Все мы, как режиссеры, так и зрители, должны быть достойны ее света", – говорится в официальном заявлении ассоциации кинематографистов ACID.

"Когда я вчера услышала эту новость, я сначала отказался в нее поверить, думая, что это ошибка, как и несколько месяцев назад, когда семья с такой же фамилией погибла в результате израильской атаки, – написала режиссер фильма Сепиде Фарси. – Не веря своим ушам, я позвонила ей, а затем отправила ей сообщение, а затем еще одно и еще одно".

"Все эти яркие жизни были раздавлены пальцем, который нажал на кнопку и сбросил бомбу, чтобы стереть еще один дом в Газе, – говорится в заявлении Фарси. – Больше нет никаких сомнений в том, что происходящее сегодня в Газе не является ответом на преступления, совершенные ХАМАСом 7 октября, это геноцид, совершенный Израилем. Я виню тех, кто его совершает, а также их сообщников, и прошу справедливости для Фатмы и всех невинных палестинцев, которые погибли".

"Возьми свою душу в руку и иди" – документальная лента постановщицы иранского происхождения Сепиде Фарси, которая покинула Иран в 2009 году. Фильм Фарси основан на общении с Фатмой, которая рассказывает режиссеру о продолжающейся войне.

"Этот фильм – окно, открывшееся после случайного знакомства с Фатмой, которое позволило мне увидеть фрагменты продолжающейся резни палестинцев, – гласит официальный анонс фильма. – Фатма стала моими глазами в Газе, а я стала связующим звеном между ней и внешним миром. Мы поддерживали эту линию связи почти год. Обрывки пикселей и звуков, которыми мы обменивались, стали фильмом".

Фатме (Фатиме) Хасуна было 26 лет. Судя по ее социальным сетям, она жила в городе Газа, занималась фотографией. На ее страницах в Facebook и Instagram почти ежедневно появлялись посты о разрушениях и страданиях мирных жителей Газы и поддержке сопротивления "израильской оккупации".