Алла Рид. История любви к сцене

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С 13 по 19 марта в Израиле начнутся гастроли Аллы Рид с музыкальным спектаклем "Исповедь актрисы". Беседовала: Олеся Королева.

Обычно актерам задают вопрос об Израиле в конце интервью. Но вы – особый случай. Как часто вы бываете в Израиле – на гастролях и просто так, в гостях?

Я уже сбилась со счета, сколько раз была в Израиле. С настоящим аншлагом прошли мои встречи со зрителями в 2020-ом году, в 2023-ем была совместная программа с Феликсом Лившицем.

У вас есть несколько песен, связанных с Израилем – "Четыре моря и Иерусалим". Но меня буквально потрясла песня, которую вы посвятили 7 октября. Эту песню, "Плач матерей", вы исполнили буквально через две недели после трагических событий, когда мало кто из артистов решился сделать это.

Да, это особенная история. Она началась с звонка композитора Аллы Зохиной, которая в итоге написала целый музыкальный спектакль, с которым я приеду марте в Израиль. Как только это все случилось, Алла Зохина позвонила и сказала мне: у меня есть песня для тебя. Я находилась в таком шоке, в таком состоянии, что не сразу дала ответ. Тогда Алла сказала – я сейчас не могу молчать, если не ты, то я запишу эту песню.

Назавтра уже я приехала к ней в студию. И буквально за час записали эту песню, а уже назавтра сняли клип. Это был такой сильный порыв, который как с небес спустился, когда ты понимаешь, что должна быть со своим народом. Это были те эмоции, которые нас с Аллой объединили, это было чувство общности, той самой еврейской души. Это еврейская душа, еврейское ДНК, которое настолько сильное, что не так важно, кто где живет и мы в таких ситуациях ощущаем единство.

Знаете, говорят, что никому ничего не надо. Ничего подобного. Меня всю жизнь поддерживали свои. Наша уникальность в том, что мы настолько вместе, как никто. Да, есть разногласия, сложности, но по большому счету мы вместе. Семья, почитание родителей, мы воспитываем детей в ощущении, что они уникальные, самые лучшие. А когда тебе с детства говорят "наш Сема лучший", у тебя, естественно, вырастают крылья, и вот уже "Сема" достигает уровня Марка Цукерберга (смеется).

Как родился спектакль "Исповедь актрисы"? Как получилось, что вы с Аллой Зохиной решили создать не просто концерт, а большой спектакль, связанный единой историй, сюжетом?

Мы хотели рассказать историю, которая проводила бы зрителя в закулисье. Историю, которую так или иначе переживают все, кто хочет связать свою жизнь со сценой. Вот какая она, эта жизнь актера, певца? Что чувствует этот человек? Смысл в том, чтобы показать – несмотря на то, что есть любовь, есть разные эмоции, взлеты и падения, разочарование, актер всегда выбирает сцену. То есть, что бы не происходило: давление, температура, не дай Бог, болезнь, ты не можешь не выйти на сцену, чтобы играть.

Вот об этом спектакль, о том, что все в нашей жизни подчинено только сцене.

Мы рассказываем историю героини и раскрываем эту же мысль на примере наших кумиров прошлого: Эдит Пиаф, Уитни Хьюстон и других. То есть, мы рассказываем историю героини через песни, которые исполняю я, а Алла Зохина выступает как рассказчик, как ведущая.

Это не спектакль в полном смысле, это рассказ в песнях, которые соединены единой линией, которую Алла Зохина рассказывает под аккомпанемент рояля. А я перевоплощаюсь в разные образы. В целом, у нас получилась такая музыкальная история.

Вместе с вами приезжает еще несколько актеров. Кто, кроме вас, из интересных, новых певцов приедет в Израиль со спектаклем "Исповедь актрисы"?

По сюжету в какой-то момент актриса встречает мужчину, которого она полюбила. Эту роль в спектакле играет певец, актер театра и кино Евгений Гаранин.

Приедет Алла Зохина, Александр Шамонин, рояль. Ну, а роль Евгения Гаранина – любовь, которая встречается на пути актрисы, но между любовью и сценой она выбирает сцену.

Я видела ваш с Евгением дуэт "У окна", вы так эффектно смотритесь вместе.

Да, наш дуэт сложился, поэтому наша история в спектакле выглядит так органично.

Мне показалось, что в спектакле есть и еврейская тема. По крайней мере, несколько фотографий с премьеры наталкивают на эту мысль. Я не ошиблась?

Да, есть еврейская тема, потому что актрису мы, конечно, списали и с моей жизни. То есть это еврейская девочка, у которой дедушка был кантор. Там есть тема Холокоста, есть еврейский танец.

Очень важно для меня: я исполняю монолог бабушки Розы. То есть я впервые в жизни выступаю как характерная, даже комическая актриса. Ведь Алла Рид всегда – дива в вечернем платье. А тут это будет поворот на сто восемьдесят градусов в сторону, которую никто не ждет от меня.

Как вам кажется, прошлый опыт – шоу "Три аккорда", "Голос", где были театрализованные композиции, сказался на том, что вы пришли к собственному спектаклю?

Безусловно, именно тогда я почувствовала, что это мое. Песня, как маленький спектакль. Клавдия Шульженко, Алла Пугачева – их песни были именно такими. И я поняла, что хотела бы в эту сторону развиваться, быть не только певицей, которая поет песни, но играет их, как актриса.

Вы приезжаете в Израиль сразу после 8 марта. Как вам кажется, можно ли подарить любимой женщине спектакль "Исповедь актрисы"?

Я уверена, что этот спектакль не можно, а нужно подарить любимой женщине. Потому что в этом спектакле мы затрагиваем очень тонкие материи, которые близки каждой женщине: это любовь, это переживания. Мы все привыкли наблюдать за артистами, нам всем интересно, что у них там. И вот это "что у них там", это закулисье мы и показываем в нашем спектакле. Поэтому это прекрасный подарок всем, но особенно, с точки зрения эмоциональной составляющей, это подарок женщине.

Организаторы гастрольного тура – Марат Лис и компания "Cruise International"

Заказ билетов по телефону 03-6960990 и на сайте

13 марта – Петах Тиква, зал Шарет, 20.00

14 марта – Беэр Шева, Центр Сценических искусств, 20.00

15 марта – Ашдод, Зал "Дюна", 20.00

16 марта – Ришон ле Цион, зал Мофет, 20.00

18 марта – Кирьят Хаим, зал Бейт Наглер, 20.00

19 марта – Нетания, Аудиториум им. Арика Айнштейна, 20.00

Фото и видео предоставлены организаторами гастролей Аллы Рид в Израиле