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    Досуг

    Ноа Кирел поедет на "Евровидение-2023" с песней Unicorn

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    Ноа Кирел поедет на
    Tomer Neuberg/Flash90

    За 116 дней до финала песенного конкурса "Евровидение-2023" израильская медиакорпорация "Кан" объявила, что представительница Израиля Ноа Кирел привезет в Ливерпуль песню Unicorn.

    В конце прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) объявил о серьезном изменении правил голосования во время песенного конкурса "Евровидение". На "Евровидении-2023" зрители, а не члены жюри, будут решать, кто из участников пройдет в полуфинал. Члены профессионального жюри подключатся к судейству в финале конкурса.

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    Кто из участников выйдет в полуфинал, смогут решать жители любой страны (даже не участвующей в конкурсе) с помощью платного онлайн-голосования. Такие голоса будут эквивалентны голосам страны в финале. Зрители из стран, участвующих в конкурсе, по-прежнему смогут проголосовать с помощью СМС-сообщений или через мобильное приложение "Евровидение".

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    Первый и второй полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

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