Израильский фильм "Колено" получил Приз жюри Каннского фестиваля

Фильм израильского режиссера Надава Лапида "Колено" получил на 74-м Каннском кинофестивале Приз жюри - третью по значимости награду фестиваля после "Золотой пальмовой ветви" и Гран-при.

В этом году Приз жюри, помимо израильского фильма, получила еще и кинолента "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.

"Колено" стал первым израильским фильмом, претендовавшим после десятилетнего перерыва на "Золотую пальмовую ветвь".

Предыдущий фильм Лапида "Синонимы" в 2019 году получил главный приз Берлинского кинофестиваля "Золотой медведь".

"Золотая пальмовая ветвь" была вручена в этом году фильму "Титан" режиссера Джулии Дюкорно (Бельгия, Франция).

Гран-при кинофестиваля получили две картины - иранский фильм Асгара Фархади "Герой и фильм Юхо Куосманена "Купе номер шесть" (Финляндия, Эстония, Россия, Германия).

Лучшим режиссером признан француз Леос Каракас за фильм "Аннетт".