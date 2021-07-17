Израильский фильм "Колено" получил Приз жюри Каннского фестиваля
Фильм израильского режиссера Надава Лапида "Колено" получил на 74-м Каннском кинофестивале Приз жюри - третью по значимости награду фестиваля после "Золотой пальмовой ветви" и Гран-при.
В этом году Приз жюри, помимо израильского фильма, получила еще и кинолента "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.
"Колено" стал первым израильским фильмом, претендовавшим после десятилетнего перерыва на "Золотую пальмовую ветвь".
Предыдущий фильм Лапида "Синонимы" в 2019 году получил главный приз Берлинского кинофестиваля "Золотой медведь".
"Золотая пальмовая ветвь" была вручена в этом году фильму "Титан" режиссера Джулии Дюкорно (Бельгия, Франция).
Гран-при кинофестиваля получили две картины - иранский фильм Асгара Фархади "Герой и фильм Юхо Куосманена "Купе номер шесть" (Финляндия, Эстония, Россия, Германия).
Лучшим режиссером признан француз Леос Каракас за фильм "Аннетт".
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