"Заповедник 226": Джентльмены спецоперации. Молот иноведьм. Лавров запел по-новому. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 226-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Спецсолянка о кремлевских методах ведения войны.

2. Трудовые будни инквизиции в новых средневековых реалиях.

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3. Песня Лаврова из болота международных отношений РФ.

4. Рогозин ищет новую точку опоры.

5. Смекалка на службе у царя.

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6. Путин, Токаев и Си в новом кино о нефтяных бутлегерах.

7. Басня о Борисе Джонсоне.

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Инфоповоды:

– Как пишут СМИ со ссылкой на британскую разведку, Россия собирает силы для нового наступления, подтягивая старую советскую резервную технику.

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– По сообщениям СМИ, в российских колониях набирают добровольцев из числа заключенных для участия в боевых действиях.

– Путин на встрече с депутатами Госдумы, говоря о событиях на Украине, заявил: "мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".

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– В Госдуме предложили вернуть в УК статью "Вредительство".

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– Московский муниципальный депутат Горинов, назвавший войну войной, приговорен к 7 годам колонии. Это первый реальный срок по новой статье о "дискредитации армии".

– Как пишут СМИ, по слухам "нестабильность" Медведева вызвана уходом жены.

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– Лавров досрочно покинул саммит G20 на Бали. Главы МИДов "семерки" отказались с ним фотографироваться и принимать участие в традиционном совместном ужине.

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– Рогозина сняли с места главы "Роскосмоса". По слухам, Рогозин перейдет в администрацию президента.

– Из-за нехватки чипов для банковских карт в Сбербанке решили "выковыривать" чипы из старых неиспользованных карт.

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– В некоторых ресторанах "Вкусно и точка" не будет картофеля фри. В сети объясняют это "неурожаем".

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– Президент Токаев заявил о готовности помочь ЕС преодолеть нехватку нефти.

– По решению суда в Новороссийске "из-за нарушений экологического законодательства" приостановлена работа терминала, через который проходит экспорт казахстанской нефти в Европу.

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– Борис Джонсон объявил о своей предстоящей отставке. Причина отставки – серия скандалов, в ходе которых британского премьера уличили во лжи. В частности, он врал о своем участии в "карантинной вечеринке" и заявлял, что не знал о сексуальных скандалах одного из членов своего кабинета.

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Все выпуски "Заповедника" (DW)