В возрасте 57 лет умер экс-солист "На-На" Владимир Левкин

Бывший солист российской поп-группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет, сообщила его жена Маруся Левкина в соцсети Instagram.

Причина смерти не названа. Но известно, что многие годы он боролся с онкологическимя заболеванием.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Ранние детские годы он провел в Потсдаме (ГДР). В шесть лет поступил в музыкальную школу по классу баяна, и только через год пошел в общеобразовательную. Затем семья вновь вернулась в Москву. Научился играть на гитаре. После школы поступил в МЭИ. Служил в армии, играл на гитаре в армейском ансамбле "Горизонт". Вернувшись из армии, поступил в Гнесинку.

В 1989-м стал солистом в группе "На-На", созданной Бари Алибасовым. Пик его популярности пришелся на середину 90-х годов.

В 1996-м Лёвкин поступил на режиссёрский факультет в ГИТИС. В 1998-м покинул группу "На-На".

Снимался в телесериалах. Выпустил сольный альбом "Шаги к себе".

В 2000 году Владимир Лёвкин получил приглашение от Вячеслава Качина (Славец) в группу "Kedbl". Владимир являлся организатором, солистом, продюсером и менеджером группы, но тяжёлая болезнь заставила певца покинуть сцену. Но он сумел вернуться, и в 2009-м выпустил новый альбом "Истории от первого лица". В 2015-м совместно с UMG выпустил тройной альбом "Жизнь в 3D".

В 2003 году Лёвкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он сумел побороть болезнь, однако спустя десять лет онкологическое заболевание вернулось. Он прошёл курс химиотерапии, ему сделали пересадку костного мозга, он снова смог победить недуг.

Скончался 17 ноября 2024 года в Москве. В последние дни находился в больнице.