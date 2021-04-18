"Заповедник 166": Переговоры по Украине. Трудный поход. Зона комфорта. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 166-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Круглый стол по ситуации на Украине.

2. Новостные сюжеты из США, Северной Кореи, Израиля и Турции.

3. Шансон от кремлевской рати и ее пропагандистов.



Инфоповоды:

– Министр обороны РФ Шойгу заявил о переброске российских войск на "западные рубежи".

– США направили два военных корабля в Черное море.

– Зеленский просится в НАТО.

– США пригрозили России жесткими санкции в ответ на агрессивные действия против Украины.

– Турция подтвердила поставку ударных беспилотников Украине.

– Власти России почти полностью закрыли авиасообщение с Турцией до 1 июня.

– В Израиле после парламентских выборов продолжаются переговоры по созданию правительственной коалиции.

– В США, в Миннесоте вспыхнули новые протесты после гибели афроамериканца.

– Ким Чен Ын призвал северных корейцев готовиться к новому "трудному походу" (так в КНДР называют голод в 90-х).

– Во время визита в Анкару главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн и председателя Европейского совета Шарля Мишеля организаторы переговоров предусмотрели только два стула – для Эрдогана и для Мишеля. После чего разгорелся дипломатический скандал.

– Навальному подбрасывают конфеты, жарят при нем курицу.

– У органов появились вопросы к Роману Анину.

– Роснефть подала 9 исков о защите чести и достоинства.

– Репрессивный аппарат работает по полной.

– Сразу в трех регионах России – в Тыве, в Ульяновской области и в Северной Осетии сменились губернаторы.

