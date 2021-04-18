"Заповедник 166": Переговоры по Украине. Трудный поход. Зона комфорта. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 166-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Круглый стол по ситуации на Украине.
2. Новостные сюжеты из США, Северной Кореи, Израиля и Турции.
3. Шансон от кремлевской рати и ее пропагандистов.
Инфоповоды:
– Министр обороны РФ Шойгу заявил о переброске российских войск на "западные рубежи".
– США направили два военных корабля в Черное море.
– Зеленский просится в НАТО.
– США пригрозили России жесткими санкции в ответ на агрессивные действия против Украины.
– Турция подтвердила поставку ударных беспилотников Украине.
– Власти России почти полностью закрыли авиасообщение с Турцией до 1 июня.
– В Израиле после парламентских выборов продолжаются переговоры по созданию правительственной коалиции.
– В США, в Миннесоте вспыхнули новые протесты после гибели афроамериканца.
– Ким Чен Ын призвал северных корейцев готовиться к новому "трудному походу" (так в КНДР называют голод в 90-х).
– Во время визита в Анкару главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн и председателя Европейского совета Шарля Мишеля организаторы переговоров предусмотрели только два стула – для Эрдогана и для Мишеля. После чего разгорелся дипломатический скандал.
– Навальному подбрасывают конфеты, жарят при нем курицу.
– У органов появились вопросы к Роману Анину.
– Роснефть подала 9 исков о защите чести и достоинства.
– Репрессивный аппарат работает по полной.
– Сразу в трех регионах России – в Тыве, в Ульяновской области и в Северной Осетии сменились губернаторы.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день