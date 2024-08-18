В возрасте 88 лет умер Ален Делон

Утром 18 августа агентство France-Presse сообщило, что в возрасте 88 лет умер знаменитый французский актер, режиссер и сценарист Ален Делон.

Ален Делон. Фотогалерея

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в Со (Франция). Более 60 лет Делон снимался в кино, сыграв примерно в 100 фильмах, в их числе: "Рокко и его братья" (1961), "Черный тюльпан" (1963), "Леопард" (1963), "Полицейская история" (1975), "Зорро" (1975), "Мсье Кляйн" (1976), "Неукротимый" (1982), "Наша история" (1984), "Новая волна" (1990), "Возвращение Казановы" (1995), "Актеры" (2000), "Астерикс на Олимпийских играх" (2006) и многие другие. В 2017-м он заявил о скором завершении карьеры, с тех пор Делон нигде не снимался (хотя планировал).

Ален Делон, считавшийся секс-символом 60-80-х годов прошлого столетия, дважды был формально женат. Ему приписывали десятки романов и сотни мимолетных любовных интриг.

При жизни, в последние годы, Делона неоднократно "хоронили" СМИ. В 2019 году Ален перенес инсульт. Его сын Антони рассказывал, что отец просил об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.