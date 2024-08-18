x
18 августа 2024
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2024
|
18 августа 2024
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В возрасте 88 лет умер Ален Делон

время публикации: 18 августа 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 09:26
Ален Делон в 2019 году
AP Photo/Petros Giannakouris

Утром 18 августа агентство France-Presse сообщило, что в возрасте 88 лет умер знаменитый французский актер, режиссер и сценарист Ален Делон.

Ален Делон. Фотогалерея

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в Со (Франция). Более 60 лет Делон снимался в кино, сыграв примерно в 100 фильмах, в их числе: "Рокко и его братья" (1961), "Черный тюльпан" (1963), "Леопард" (1963), "Полицейская история" (1975), "Зорро" (1975), "Мсье Кляйн" (1976), "Неукротимый" (1982), "Наша история" (1984), "Новая волна" (1990), "Возвращение Казановы" (1995), "Актеры" (2000), "Астерикс на Олимпийских играх" (2006) и многие другие. В 2017-м он заявил о скором завершении карьеры, с тех пор Делон нигде не снимался (хотя планировал).

Ален Делон, считавшийся секс-символом 60-80-х годов прошлого столетия, дважды был формально женат. Ему приписывали десятки романов и сотни мимолетных любовных интриг.

При жизни, в последние годы, Делона неоднократно "хоронили" СМИ. В 2019 году Ален перенес инсульт. Его сын Антони рассказывал, что отец просил об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 06 мая 2017

Ален Делон объявил о скором завершении своей карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 02 декабря 2014

Ален Делон распродал коллекцию оружия: "Не хочу посмертных аукционов"