"Заповедник 244": Обстрелы Украины продолжаются. Чиновники в астрале. Оружейный барон в ЛДПР. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 244-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Путин и его рейдеры обстреливают энергосистему Украины в безумной гонке поиска цели так называемой СВО.

2. Какое будущее видят кремлевские экстрасенсы Медведев, Володин и Шойгу?

3. Сможет ли Эрдоган перехитрить Путина? Служебный карман макрофинансовой помощи для Украины.

4. Где спрячутся военные преступники? Релокация Кремля.

5. Как меняли Бута.

adv_11 incontent_1

Инфоповоды:

– Путин заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины – это ответ за удары по Крымскому мосту.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США не поощряют возможность Украины наносить удары по территории РФ, но и не возражают против этого.

– Медведев в своем телеграм-канале на этот раз угрожал Японии, Австралии и Новой Зеландии.

– Глава комитета Совета Федерации Клишас заявил, что нет необходимости в указе об окончании мобилизации и предложил верить Путину на слово.

– Лавров поведал миру об общих туалетах в Швеции, которые повергли его в шок.

– Эрдоган обсуждает с Азербайджаном и Туркменией поставки газа в обход России. Кроме того, он требует от Газпрома скидку и рассрочку по платежам до 2024 года.

– ЕС согласовал кредитную помощь Украине в размере 18 миллиардов евро. До последнего момента это решение тормозила Венгрия, недовольная тем, что ей не выделяли 5,8 миллиардов на преодоление последствий ковида.

– Переговоры по созданию в Израиле правящей коалиции с лидером партии "Ликуд" Нетаньяху затягиваются.



adv_12 m_ar_1

– В СМИ появились сообщения о том, что окружение Путина ищет варианты эвакуации. Проект называется "Ноев ковчег". Среди возможных вариантов "эвакуации" – Китай, Латинская Америка (Венесуэла, Аргентина).

– Обмен торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.