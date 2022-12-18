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    Досуг

    "Заповедник 244": Обстрелы Украины продолжаются. Чиновники в астрале. Оружейный барон в ЛДПР. Мультсатира

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    Проект "Заповедник" представил новую, 244-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Путин и его рейдеры обстреливают энергосистему Украины в безумной гонке поиска цели так называемой СВО.
    2. Какое будущее видят кремлевские экстрасенсы Медведев, Володин и Шойгу?
    3. Сможет ли Эрдоган перехитрить Путина? Служебный карман макрофинансовой помощи для Украины.
    4. Где спрячутся военные преступники? Релокация Кремля.
    5. Как меняли Бута.

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    Инфоповоды:
    – Путин заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины – это ответ за удары по Крымскому мосту.
    – Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США не поощряют возможность Украины наносить удары по территории РФ, но и не возражают против этого.
    – Медведев в своем телеграм-канале на этот раз угрожал Японии, Австралии и Новой Зеландии.
    – Глава комитета Совета Федерации Клишас заявил, что нет необходимости в указе об окончании мобилизации и предложил верить Путину на слово.
    – Лавров поведал миру об общих туалетах в Швеции, которые повергли его в шок.
    – Эрдоган обсуждает с Азербайджаном и Туркменией поставки газа в обход России. Кроме того, он требует от Газпрома скидку и рассрочку по платежам до 2024 года.
    – ЕС согласовал кредитную помощь Украине в размере 18 миллиардов евро. До последнего момента это решение тормозила Венгрия, недовольная тем, что ей не выделяли 5,8 миллиардов на преодоление последствий ковида.
    – Переговоры по созданию в Израиле правящей коалиции с лидером партии "Ликуд" Нетаньяху затягиваются.

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    – В СМИ появились сообщения о том, что окружение Путина ищет варианты эвакуации. Проект называется "Ноев ковчег". Среди возможных вариантов "эвакуации" – Китай, Латинская Америка (Венесуэла, Аргентина).
    – Обмен торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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