Умерла французская актриса Анук Эме, сыгравшая главную роль в фильме "Мужчина и женщина"

18 июня в возрасте 92 лет в Париже умерла знаменитая французская актриса Анук Эме – обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA за главную женскую роль в фильме "Мужчина и женщина" Клода Лелуша.

Анук Эме (настоящее имя Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус) родилась 27 апреля 1932 года в Париже, в семье актеров-евреев. Актёрскому мастерству и танцам обучалась в драматической школе Bauer-Therond. Снималась в кино с 14 лет, но получила известность только 12 лет спустя, сыграв Жанну Эбютерн – подругу Амедео Модильяни в байопике "Монпарнас, 19". Многообещающую актрису заметил Федерико Феллини и пригласил её сниматься в свои эпохальные картины – "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной". В 1961 году Анук исполнила главную роль в кинематографическом дебюте Жака Деми – музыкальном фильме "Лола".

Однако для миллионов зрителей по всему миру Анук Эме – в первую очередь, Женщина из фильма Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (1966). Эта роль принесла ей множество наград и номинацию на "Оскар".

В общей сложности примерно за 70 лет актерской карьеры Анук Эме сыграла почти в 80 фильмах.

Она четырежды была замужем. Вырастила дочь, которая тоже стала актрисой.